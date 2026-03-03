Manu Sánchez, sobre la censura que le impusieron en un medio nacional: "Rajoy, lo que te dé la gana; Soraya Sáenz de Santamaría, ni nombrarla"

Manu Sánchez desvela en Lo de Évole qué fue lo que ocurrió cuando presentó un programa en una televisión nacional y lo que le pidieron los directivos... y al parecer, no solo le ocurrió a él.

El teatro cae rendido y todavía no ha pasado ni media hora. Más de 2.000 personas escuchan, ríen y aplauden mientras Jordi Évole observa con una mezcla de sorpresa y admiración a su invitado en Lo de Évole. El protagonista de la noche, Manu Sánchez, convierte en carcajada asuntos que, sobre el papel, pesan: la política nacional, los límites del humor en televisión e incluso el cáncer del que aún se está tratando.

No triunfa fuera de Andalucía... ni falta que le hace

En mitad de la conversación, Évole lanza una reflexión que suena más a confesión que a pregunta: "Hay una cosa que no entiendo, Manu: cómo no has triunfado en toda España. No me lo explico. Solo con este rato, el despliegue que has hecho me parece alucinante".

La respuesta del cómico no pasa por la falsa modestia, sino por la convicción de que su éxito tiene acento andaluz... y que con eso le basta. Sánchez sostiene que su humor no termina de cruzar Despeñaperros, aunque tampoco lo vive como una derrota. "Yo creo que es como si a Amancio Ortega le tocara el Euromillón. No es que no lo quiera, pero no le hace ninguna falta. Solo es una cuestión de ego. Y lo marca una frontera política", defiende.

Para él, triunfar en su tierra no es una estación de paso, sino el destino. El humorista critica además cierta tendencia a "traducir" Andalucía cuando se pisa Madrid. "Veo a muchos compañeros que, cuando actúan en Madrid, como delante tienen sobre todo a gente que vive allí, acaban contando las cosas de manera que su gente sale perdiendo. Es como que llega el andaluz a Madrid y hace de Paco Martínez Soria: 'Y llegué y entonces vi un Starbucks. Voy a preguntar por Pepe Starbucks, que será el dueño de esta cafetería'. Como si en Málaga no hubiera Starbucks", ironiza.

Y remata: "Al final, cuando se traducen las cosas de lo nacional a lo andaluz, parece que es para pasar de culto a vulgar, de elevado a inculto. Y no me gusta esa traducción".

Su trayectoria en la televisión nacional

Cuando la charla gira hacia su trayectoria en cadenas nacionales, Manu vuelve a demostrar que no tiene pelos en la lengua. A la pregunta de quién le cae peor en televisión, responde sin rodeos: "Hay un montón que me caen fatal". Tras las risas, concreta: "Pues, probablemente, sea algún directivo". Y entonces explica por qué.

En uno de sus proyectos fuera de Andalucía, asegura que fue advertido antes de empezar. "Coge papel y lápiz. Apunta. Juan Carlos I, di lo que te dé la gana. Felipe VI, ni nombrarlo. Mariano Rajoy. Di lo que te dé la gana. Soraya Sáenz de Santamaría. Ni nombrarla". Una enumeración que, según cuenta, se repetía con distintos nombres.

Tiempo después, al encender la televisión, comprendió que aquello no solo se lo habían dicho a él: "Hostia, que no era nada más que a mí, que la lista era verdad".

Su ausencia de Canal Sur en tiempos de Susana Díaz

Su relación con Canal Sur también tuvo etapas dispares. Durante la presidencia andaluza de Susana Díaz, no trabajó en la cadena pública: "Yo no toqué pelo ahí". Más adelante, al contrario de lo que pudiera parecer debido a la inclinzación ideológica del cómico -que se declara abiertamente de izquierdas y reivindica el "socialismo de yate y chalé"- con la llegada de Juanma Moreno recibió nuevas propuestas.

Incluso le ofrecieron un late night político, pero lo rechazó por experiencia: "Me estás encargando que yo sea gamberro con la actualidad haciendo un monólogo de política al empezar el programa y cuando yo lleve tres programas haciendo monólogo de la actualidad política, me va a llamar diciendo: 'Esto ahora no tocaba', 'Ahí te has colado'".

Évole, sin embargo, no renuncia a la idea y le lanza un reto: hacer ese programa aunque solo dure una semana. "Yo eso lo hablo con Pedro, esta noche lo llamo. Y le digo: 'Quita a Broncano, que viene mi amigo Manu'".

