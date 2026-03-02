Los pensamientos de Manu Sánchez en los peores momentos del cáncer: "Ojalá el hombre con el que rehaga su vida mi mujer sea un tío de puta madre"

El humorista andaluz reconoce que el proceso ha sido "psicológicamente complejo" y reflexiona sobre el miedo a la muerte, la fragilidad y el impacto emocional que la enfermedad ha tenido en su familia.

"Este viaje psicológicamente ha sido complejo". Así resume Manu Sánchez el proceso que atraviesa desde que fue diagnosticado de cáncer de testículos y comenzó su tratamiento. El cómico aborda la enfermedad fiel a su estilo: combinando humor negro y una sinceridad descarnada. En sus reflexiones, no esquiva el miedo a la incertidumbre ni el impacto emocional que supone enfrentarse a la posibilidad de la muerte.

"Tener treinta y pocos años, una mujer joven, preciosa, inteligente, maravillosa... y pasar de esos celos tontos, como pensar: 'Oye, te ha dado 'me gusta' tres veces seguidas el profesor de CrossFit', a decir: 'Yo me voy a morir y Lorena va a rehacer su vida'", comenta. Para el humorista, ese cambio de perspectiva ha sido uno de los golpes más duros del proceso.

Sánchez reconoce que ha llegado a desear que, si él no está, la persona que comparta la vida con su mujer sea "un tío de puta madre", alguien que ayude a terminar de criar a sus hijos. "Es ley de vida", asume, evidenciando un ejercicio de aceptación que define que el mundo seguirá girando cuando uno no esté.

"Tus niños van a seguir creciendo y se van a convertir en personas. Te gustaría que tuvieran unos principios y unos ideales", reflexiona, dejando claro que su mayor preocupación no ha sido su propio final, sino el futuro de los suyos. De hecho, admite que no ha pensado "ni un ratito" en su funeral.

En todo este proceso, asegura, ha sido consciente de que quizá él no era quien peor lo estaba pasando. "A mí lo que podía pasarme era morirme, y eso le va a pasar a todo el mundo. Los que peor lo han pasado han sido mis padres, porque a ellos se les podía morir un hijo", concluye.

*Vuelve a ver Lo de Évole: Manu Sánchez en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.