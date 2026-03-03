El dardo de Manu Sánchez a Pedro Sánchez: "No sé si era buena idea que pensara que fuimos muy amigos, porque he visto lo que les hace"

Después de reivindicar el socialismo de "yate y chalé" y pedir que haya "gambas" para todos, el humorista Manu Sánchez tira un dardo al presidente del Gobierno. "Se te ha puesto carita de titular", acusa a su entrevistador, Jordi Évole.

Jordi Évole está indignado. ¿Cómo es posible que su invitado de Lo de Évole no haya triunfado fuera de Andalucía? Manu Sánchez tiene clara la respuesta: él no quiere renunciar a sus raíces ni fallar a los suyos con tal de pasar por el aro.

El presentador del programa de laSexta le promete que va a hacer todo lo posible para que le den un late night en TVE, aunque el cómico asegura que es como el Euromillón para Amancio Ortega; no le viene mal, pero tampoco lo necesita.

Jordi asegura que hablará con el presidente del Gobierno, al que él se refiere solo por su nombre de pila. Su intención es que le quite el programa a Broncano para dárselo a su amigo Manu... pero es que Manu también conoce a Pedro Sánchez, y además "en varias circunstancias".

"La primera vez que lo conocí personalmente fue en la Feria de Sevilla", recuerda el humorista. Él era secretario general. Fue, precisa, antes de que lo echaran, en su primera etapa, cuando Susana Díaz acaparaba todos los focos y le había dado su apoyo para ser secretario general. "Estuvimos charlando porque, en aquel momento, Susana Díaz estaba muy fuerte en Andalucía. Todo el mundo que allí estaba quería hablar, tocar, compartir espacio vital y oxígeno con Susana Díaz. Estaba Pedro Sánchez como secretario general, pero no... La cuenta que le echaba Manolo Escobar a los hermanos", cuenta Manu, haciendo referencia a que, por aquellos entonces, nadie reparaba en su presencia.

El entonces secretario general del PSOE iba acompañado de dos personas de Dos Hermanas que Manu sí conocía. "En aquella inmensidad de gentío casetil, acabamos con los de Dos Hermanas hablando conmigo y yo con ellos. Y al lado estaba Pedro Sánchez. '¿Y tú a qué te dedicas?', me preguntó. Digo: 'Es muy largo, Pedro, de contar'", comenta entre risas. "¿Pero fuiste tú el que le dio bola a Pedro Sánchez?", se asombra Évole. "Claro, había que darle charla, no le estaba echando cuenta allí nadie. Y yo soy amigo de las causas imposibles", explica.

La última vez que se vieron fue hace unos meses. "Supongo que él no se iba a acordar de aquel momento feria ni de coña", comenta. Y él no se atrevió a recordárselo. "Es que yo no sabía si era buena idea que Pedro Sánchez pensara que en algún momento fuimos muy amigos... porque he visto lo que les hace", asegura, provocando las carcaajdas de las más de 2.000 personas presentes en el teatro que hoy sirve de escenario de grabación del programa de laSexta. Entre el público, las cámaras buscan a María Jesús Montero... y la encuentran.

"Esto lo vas a dejar, tonto. Se te ha puesto carita de titular. Se te ha puesto carita de promo", bromea con Jordi.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.