La divertida anécdota de Manu Sánchez con su mejor amigo justo después de descubrir que tiene cáncer: "¿Otro que se está muriendo, Rafa?"

Manu Sánchez hace gala de su humor negro en este programa tan especial de Lo de Évole grabado en directo ante 2.000 personas. El humorista recuerda una anécdota muy impactante que vivió con su amigo cuando le anunciaron que tenía cáncer.

No es una entrevista al uso. Es una conversación que oscila entre el abismo y la carcajada, y que convierte un auditorio entero en un lugar de terapia colectiva. En el escenario del Cartuja Center CITE, ante miles de personas, Manu Sánchez y Jordi Évole se sientan frente a frente dentro del formato de Lo de Évole en un ejercicio de humor afilado y verdad sin anestesia.

"Quiero recuperar un mensaje que me mandaste mientras preparábamos esta charla". La entrevista ya la habían cerrado, ya habían dicho de hacerla, cuando Manu le envió lo siguiente: "En dos semanas, se te han ido el papa y Mujica. Yo no tengo muy claro eso de que me entrevistes". El comentario no es gratuito: apunta a la "rachita" del periodista y a la inquietante coincidencia de haber entrevistado a figuras como Pau Donés antes de su fallecimiento.

"Hombre, apetecerme apetecerme, tampoco", dice Manu. "Nada más vea yo que Juan y Medio se resfría, ya...", añade. El auditorio responde con carcajadas, pero el cómico aprieta aún más la tuerca. "¡Te la estás jugando! Estamos grabando en junio, 2025, y se va a emitir en enero, 2026 -en realidad, en marzo-. A poco que lo mío dé un apretón, esto lo tienes que poner en sepia y despacito".

"Un humor negro que solo puedes aplicar tú"

Évole ríe y aplaude su forma de reírse de la vida, la muerte y la enfermedad: "Estás aplicando un humor negro que solo puedes aplicar tú". Reconoce que, si él hiciera esos mismos chistes, se le echarían encima. "El humor no es una opción ni muy consciente mía; al final es el cristal con el que miro la vida", responde Manu. Esa realidad incluye "esta hostia con la mano abierta que es el cáncer", diagnóstico con el que convive desde hace más de dos años sin haber podido -ni querido- desprenderse del humor.

Pero eso no significa que haya frivolidad. "Hay momentos donde el humor no cabe, hay momentos complicados. Cuando las curvas son muy cerradas, todo se derrumba y se viene abajo". Sin embargo, incluso ahí aparecen situaciones inesperadamente cómicas.

La anécdota de Rafa

Recuerda el día en que le soltaron "la bomba del cáncer" y fue al hospital con su mejor amigo, Rafa. "Lloramos, pataleamos, nos clavamos las uñas...". Y su colega le dijo lo que se dice en esos momentos: "Te vas a curar, lo tengo claro, vas a salir de esta. Tío, eres fuerte. Eres joven. Va a ser un paréntesis. Esto va a ser una pesadilla, pero ahora hay muchos adelantos. Te curas seguro".

La escena dio un giro apenas cinco minutos después. Ya en el coche, todavía digiriendo la noticia, Rafa soltó: "¿Tú sabes otro que se está muriendo?". Manu lo miró y contestó: "Rafa, ¿'otro' qué significa?". Y, casi sin transición, volvieron a abrazarse riéndose. "Entonces, a los cinco minutos de la bomba, estábamos abrazados otra vez pero riéndonos los dos".

El cáncer podrá ser una "hostia con la mano abierta", pero la réplica, en este caso, llega en forma de carcajada compartida... y de desmayo de Jordi Évole a causa de tanta risa y de su cataplexia, por supuesto.

