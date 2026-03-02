Manu Sánchez defiende que Andalucía es "tremendamente alegre y seria": "Yo soy un payaso muy serio"

"Creo que Andalucía es muy seria, nos intentan convencer que lo contrario de la alegría es la seriedad y yo defiendo que lo contrario a la alegría es la tristeza", asegura Manu Sánchez para defender su carácter andaluz.

Jordi Évole entrevista a Manu Sánchez en un especial de Lo de Évole con público, entre los que se encuentran rostros tan conocidos como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y el expolítico de Podemos, Diego Cañamero.

"Hay una cosa que yo no entiendo y es cómo no has triunfado en toda España", confiesa Jordi Évole, que insiste en que no se lo puede explicar: "No entiendo qué ha pasado en tu caso, que no estés triunfando en una televisión estatal". El cómico explica que "Andalucía es una nación más grande que muchos países de la Unión Europea, con casi nueve millones de habitantes" y tiene "la suerte" de que le va muy bien ahí: "La verdad es que solo es una cuestión de ego. Es como si yo te pregunto si te agobia mucho que no te conozcan en Portugal o Bolivia".

"No, es Bolivia sí que me conocen", afirma, entre risas, el presentador de Lo de Évole, donde Manu Sánchez cuenta la situación que viven muchos compañeros suyos: "Tengo compañeros que cuando actúan en Madrid, la gente que tienen sentada son de Madrid, acaban contando las cosas de manera que su gente sale perdiendo". "Veo que cuando se traducen las cosas a nacional desde el andaluz es para hacer pasar las cosas de culto a vulgar, de elevado a inculto", reflexiona el cómico, que explica que no le gusta "esa traducción".

"Algunos para parecer serios se hacen los tristes"

"Quiero que mi abuela gane", afirma Manu Sánchez, que explica que eso implica un discurso que igual la gente de Madrid "no te lo compra": "Yo no estoy dispuesto a pagar ese precio, no me hace falta ese viaje que me propones y si sucede ya sucederá, pero va a ser sin fallarle a mi gente".

"Intento ser mi serio en mi trabajo", asegura el cómico, que defiende su carácter andaluz: "Creo que Andalucía es muy seria, nos intentan convencer que lo contrario de la alegría es la seriedad, y yo defiendo que lo contrario a la alegría es la tristeza".

"Algunos para parecer serios se hacen los tristes, pero Andalucía es tremendamente alegre y seria, yo soy un payaso muy serio", asegura Sánchez, que destaca que cree "en la Andalucía alegre y seria".

