VÍDEO | Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia entrevistando a Manu Sánchez: "Ya sabía yo que fácil no iba a ser"

El periodista ha entrevistado al cómico andaluz, que se sinceró con él sobre su enfermedad o sus inicios en el mundo del humor. Las ocurrencias de Sánchez provocaron que Évole sufriera un ataque de cataplexia, provocando un divertido momento.

Manu Sánchez ha sido el protagonista del último programa de 'Lo de Évole'. El cómico andaluz se sentaba con el periodista para hablar sobre, entre otras cosas, su enfermedad, demostrando que es capaz de tomársela con humor.

El cómico y presentador contaba a Jordi que cuando el médico le contó que tenía cáncer estaba con su mejor amigo. Sánchez recordaba que este, al enterarse de la noticia, le dijo: "¿Tú sabes otro que se está muriendo?". "El momento más tenso de tu vida, pero yo lo miré y le dije: 'Rafa, ¿otro qué significa?'", añadía Manu.

La anécdota provocaba las risas de Évole que, finalmente, sufría un ataque de cataplexia, una enfermedad que provoca que ante, por ejemplo, un ataque de risa, pierda el tono muscular. "Ya sabía yo que fácil no iba a ser" le decía el periodista al cómico.

"Yo aquí charlando, el notas dormido y después la fama los andaluces", respondía Sánchez, provocando la risa del público. "Esta es la foto de España: aquí un montón de andaluces esperando que un catalán se despierte para seguir", añadía Manu. "Tan seguido no, tío...", respondía Évole, "con cariño te lo pido".

En la charla, además, el cómico también habló sobre sus inicios como monologuista y confeso que la gracia la había sacado de su madre. Évole pudo hablar con Loli, la madre de Manu, que le contó que cuando él se iba a actuar en bares con 16 años lo pasaban mal. "Pero cuando yo llegaba me pedía la mitad", añadía Sánchez. "Era la condición por estar sufriendo tantas horas", apostillaba su madre.

