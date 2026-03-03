Este domingo, en Lo de Évole, Lola Herrera: "Las mujeres de ahora tienen que estar atentas para no perder lo conseguido"

Lola Herrera es la protagonista del próximo programa de Lo de Évole, que se emite este domingo en laSexta. La carismática actriz, de 90 años, habla como nunca antes sobre su profesión, el feminismo, la ideología y la vida personal.

El presentador se dispone a compartir cinco horas con ella, navegando de asunto en asunto, buceando en sus emociones más íntimas y reflexionando sobre la vida, como si conversara con el mítico personaje al que la carismática actriz dio voz en Cinco horas con Mario.

Lola que ya ha alcanzado los 90 años, habla desde la experiencia cuando advierte a las mujeres de hoy de que "tienen que estar atentas para no perder nada de lo conseguido, que corre sus peligros".

"Hemos dado pasos de gigante, éramos muebles las mujeres", reivindica en este avance promocional del próximo episodio, disponible en el vídeo que acompaña estas líneas. "Igual no somos conscientes de cómo era esa vida antes", reconoce el presentador. Ella asiente y sentencia: "Yo creo que no se ha contado bien".

El domingo, en Lo de Évole: Lola Herrera.

