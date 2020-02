Jordi Évole pregunta a Oriol Junqueras por qué hicieron un referéndum de autodeterminación si no tenían el apoyo de la mayoría de catalanes. Esta pregunta abre un debate entre ambos ya que mientras Junqueras afirma que sí lo tenían Évole destaca que no: "No es cierto, señor Junqueras que tuvieran la mayoría".

"No estamos de acuerdo en absoluto, los números dicen lo que digo yo", declara Junqueras, pero Évole le recuerda que "en las elecciones no sacaron la mayoría de los votos, estaban en minoría y tiraron para adelante". "A veces la realidad es compleja", responde el político.

Junqueras insiste en que ellos tenían "muchos más votos a favor del referéndum que votos en contra", algo que Évole niega rotundamente: "Esa afirmación no es verdad".

Oriol Junqueras afirma en Lo de Évole que no tiene" más privilegios que el resto de presos": "Tengo el mismo trato, todos mis compañeros son testigos de ellos", destaca el político catalán, que lleva casi tres años en la cárcel.

Por otro lado, el político reflexiona en Lo de Évole sobre cómo es convivir únicamente con hombres durante casi tres años: "La mayoría de mujeres saben gestionar las relaciones humanas con mas habilidad e inteligencia".

Jordi Évole pregunta a Oriol Junqueras si ha vivido alguna situación "chunga" en la que ha pasado miedo en la cárcel. El político recuerda que "en el pabellón en el que estaba antes había asesinos, violadores... gente que había cometido crímenes terribles". Además, destaca "algún encontronazo": "Aquí hay gente con mucha testosterona".

Évole también pregunta a Oriol Junqueras sobre la actualidad política y el importante papel de ERC en el apoyo de los Presupuestos: "Haré lo que crea que es justo y necesario para la gente, aunque eso implique no tener votos".

Preguntado sobre la mesa de negociación con el PSOE, Junqueras es tajante: "Nunca nos levantaremos de una mesa que sirve para hablar, pero no renunciaremos a un referéndum de autodeterminación".

Después de que el Gobierno se haya abierto a rebajar las penas por sedición en el Código Penal, Jordi Évole pregunta a Oriol Junqueras si esta idea fue "una demanda de Esquerra en las negociaciones con el PSOE". El político lo niega rotundamente.

"Quien golpeó a los ciudadanos que iban a votar y metió a inocentes en la cárcel no fuimos nosotros", responde tajante Oriol Junqueras a las críticas que recibe ERC de algunos independentistas que se sienten engañados. "Jugamos nuestras cartas muy bien, la prueba es que estamos aquí", destaca.

Junqueras reflexiona con Jordi Évole sobre el aumento de Vox: "Le deseo lo mejor a la sociedad española y no es bueno que Vox obtenga buenos resultados, pero nosotros no tenemos responsabilidad en su ascenso". "Me honra que la opinión de Vox sobre mí no sea buena", resalta el político catalán.

Jordi Évole y Oriol Junqueras conversan en Lo de Évole cuando, de repente, interrumpen su entrevista por una noticia política de última hora: Quim Torra acaba de anunciar que convocará elecciones tras la aprobación de los Presupuestos. Esta es la reacción del político.

Tras reanudar la entrevista, Oriol Junqueras muestra su gran enfado y decepción con el PSC: "Algún día nos encontraremos porque saldremos en libertad y siempre tendrán que bajar la mirada porque saben que no tendríamos que estar en la cárcel".

Por último, Oriol Junqueras reflexiona con Jordi Évole sobre la situación de Cataluña. ¿Ha valido la pena todo por lo que han pasado?:"Estar en la cárcel es un paso más hacia la justicia", concluye Junqueras.