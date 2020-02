"¿Se ha encontrado con algún independentista que haya dicho que les engañaron?", pregunta Jordi Évole a Oriol Junqueras en su primera entrevista con cámaras de televisión en la cárcel. Y es que el periodista afirma que "hay un sector del independentismo que lo cree".

"Pues no tienen ni idea, están muy equivocados", responde tajante Junqueras, que afirma que "es evidente" que no engañaron "a nadie". "Nosotros todo lo que teníamos que tener lo teníamos. Sobre todo, lo más importante era el voto de los ciudadanos, y esto, se produjo", destaca.

"En una democracia de verdad aquel voto tenía que haber sido contabilizado y tenía que haber un proceso de negociación que acabase derivando en una república", sentencia tajante el político.

Évole mantiene que hay "independentistas que estuvieron metidos en todo ese proceso y que ahora dicen que se sienten engañados". Pero Junqueras inisiste en que no conoce a ninguno.

"Que hagan lo que quieran, solo faltaría, que abucheen, pero en ningún caso, porque nosotros hayamos mentido", responde el político. "Quien golpeó a los ciudadanos que iban a votar no fuimos nosotros. Quien disolvió un parlamento no fuimos nosotros. Quien cesó a un gobierno no fuimos nosotros. Quien metió a inocentes en la cárcel no fuimos nosotros", afirma rotundamente.