Ricky Rubio, sobre qué sintió al recibir el MVP del Eurobasket: "Me sentía un farsante que no se merecía eso"

España consiguió llevarse el oro en el Mundial de baloncesto de China 2019 gracias, en gran medida, a las actuaciones de Ricky Rubio, que fue galardonado con el premio a MVP del torneo. No obstante, el base no se sintió digno de merecer el título a mejor jugador.

"Fue de los éxitos más grandes y creo que fue una experiencia increíble en cuanto a equipo. Fui nombrado mejor jugador del campeonato, aunque no lo sentía así. Cuando estoy recibiendo el premio, digo 'es que soy un farsante, no me merezco esto'", desvela a Jordi Évole.

Una mentalidad que también trasladó a la celebración, ya en España, en la que no se quiso exceder celebrando: "No estoy eufórico porque, para mí, era como que había que seguir, que no era suficiente. Tenía que controlarlo todo porque lo vivía desde el sufrimiento".

"Yo pensaba que en cualquier momento me podían quitar los 'poderes'. Me levantaba y sabía lo que tenía que hacer y eres como un robot, pero no me permitía fallar en esa rutina", concluye.

