Jordi Évole pregunta a Oriol Junqueras si durante las negociaciones de ERC con el PSOE para la investidura de Sánchez, el partido catalán pidió al socialista rebajar las penas por sedición en el Código Penal. El político afirma que "nunca" han propuesto al PSOE dicha idea.

"No conozco el contenido de ninguna propuesta al respecto", sentencia Junqueras, que, destaca que "nadie" le ha dado "ningún detalle sobre esta cuestión". Por ello, Junqueras declara que ple parece "una cuestión que si existe en la mente de alguien, de momento no ha salido mucho de aquel espacio" que no es el suyo.