Jordi Évole pregunta a Oriol Junqueras sobre la mesa de negociación pactada por el PSOE y ERC para dialogar sobre el conflicto catalán. "La mesa sirve para dialogar, se empieza dialogando, y tal vez después se pueda negociar algo e igual luego se puede acordar algo", detalla el político.

Eso sí, Junqueras afirma que ahora están "en la primera fase" y, destaca, que "dialogando a veces descubres que estás en aspectos más cerca de lo que creías y, a veces, lo contrario".

Preguntado si se levantará de dicha mesa si no hay referéndum, Junqueras afirma que "nunca" se levantarán "de una mesa que sirve para hablar", pero tampoco renunciarán "nunca a un referéndum de autodeterminación".

"Intentaremos pactar las condiciones en las que se celebrará, el cómo, el cuándo, el contenido o las mayorías necesarias", explica Junqueras, que destaca que "siempre" han estado "dispuestos a hacerlo así". "Es posible que nunca haya un acuerdo en esto y lo que sucederá es que los ciudadanos votarán", detalla.

Además, Évole le pregunta "si puede acabar esa mesa de diálogo con una consulta, pero que no sea por la autodeterminación". "Lo que dice el acuerdo es que solo habrá consulta sobre aquello que se ha acordado", explica Junqueras, que, destaca que, "por lo tanto, si no se acuerda un referéndum de autodeterminación" ERC seguirá defendiéndolo y no renunciará a celebrarlo.

Sobre si se podría votar sobre otra cosa, Junqueras responde que no lo sabe: "Si hay un acuerdo, supongo que valdrá la pena preguntar a la gente por él". Eso sí, el político catalán mantiene que no renunciarán al referéndum de autodeterminación.