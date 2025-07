¿Qué le gustaría decirle Ricky Rubio a Jordi Évole dentro de cinco años? "Que no me arrepiento la decisión que tomé"

El jugador ha explicado que sigue trabajando en encontrar una respuesta a si volverá a jugar al baloncesto profesionalmente o no, pero al mismo tiempo espera que la decisión que tome sea la correcta y no se arrepienta en el futuro.

Ricky Rubio todavía no tiene una respuesta en firme a si se ha retirado del baloncesto profesional o no. Como ha explicado a Jordi Évole, está trabajando al máximo en encontrar una respuesta.

"Me gustaría jugar al baloncesto sin todo lo demás, pero es imposible. Y sin ser Ricky Rubio. Yo quiero jugar al baloncesto, pero no puedo. Estoy exprimiendo el máximo para ver si realmente puedo. La respuesta cada día es más clara. También, de las cosas que he aprendido, es que no tenemos todas las respuestas", reflexiona.

Al no tener todavía la respuesta, el periodista le ha preguntado qué le gustaría decirle dentro de cinco años en una nueva entrevista. "Que no me arrepiento de la decisión que tomé", responde Ricky.

Además, ambos han elucubrado lo que pueden ser los titulares de los medios de comunicación tras esta entrevista. "El titular se come mucha realidad de lo que hay detrás. Sin leer todo, no tiene sentido. Queremos sintetizar todo en una frase, aunque hay veces que se puede", concluye el jugador.

*Puedes disfrutar de la entrevista de Jordi Évole a Ricky Rubio ya en Atresplayer