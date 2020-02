Jorid Évole pregunta a Oriol Junqueras qué haría sin falta en el sistema penitenciario si le nombraran Conseller de Justicia. "De entrada pensaría en modelos mas abiertos de cumplimiento de pena", afirma Junqueras, que explica que "en algunos países nórdicos pasa". "Cuánto más abierto sea posible el cumplimiento de la pena, más fácil es la reinserción, que en teoría es el objetivo principal", declara el político.

Preguntado sobre si sirve de algo la cárcel, Junqueras señala que "en algunos no y en otros sí": "Creo que hay más casos en los que no sirve que en los que sí". "Habría que reflexionar sobre temas relacionados con enfermedades mentales, gente que delinque por trastornos y, tal vez, el lugar mas adecuado no es la cárcel", o, por lo menos, "no de ese tipo", explica.

Además, Junqueras afirma que, aunque solo un 5% de los presos vota, ha notado que "mucha gente se preocupa por la política". "¿No le parece paradójico que estando en la cárcel sea una de las personas de las que depende la gobernabilidad de España?", le pregunta Évole.

Aunque el político responde que la gobernabilidad "no depende" de él y que confía "mucho" en sus compañeros, el periodista responde que "no cuela" porque "está todo el día conectado con ellos".

Por otro lado, Jordi Évole pregunta a Junqueras si Esquerra va a votar a favor de los presupuestos del PSOE y Unidas Podemos. El político afirma que no lo sabe porque "dependerá de mil cosas": "Todo está entrelazado en la vida. Por lo tanto, dependerá de las actitudes de cada uno, de las confianzas que se generen, del contenido de estos presupuestos... de 1.000 factores al mismo tiempo y no hay ninguno de ellos que sea decisivo por sí mismo".

Évole también le pregunta si con las elecciones catalanas este apoyo podría ser más difícil, pero Junqueras no lo ve así. "No tiene por qué, yo haré lo que crea que es justo y necesario para la gente, aunque eso implique no tener votos". "Estamos dispuestos a hacer lo que sea bueno para la gente en cualquier circunstancia y tenga el coste electoral que tenga", sentencia Junqueras.