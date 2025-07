"Me gustaría jugar al baloncesto sin ser Ricky Rubio": la reflexión del base ante Jordi Évole

"Yo quiero jugar al baloncesto, pero no puedo", ha valorado el jugador ante la idea de si volverá a jugar baloncesto profesional o no.

¿Se ha retirado Ricky Rubio? Es la pregunta que muchos se han hecho después de que el base abandonara la disciplina del Barça la temporada pasada y no haya vuelto a disputar ningún partido profesional más desde entonces.

Sobre ello ha reflexionado el jugador con Jordi Évole mientras confiesa que sigue trabajando en encontrar una respuesta: "Me gustaría jugar al baloncesto sin todo lo demás, pero es imposible. Y sin ser Ricky Rubio. Yo quiero jugar al baloncesto, pero no puedo".

"Estoy exprimiendo el máximo para ver si realmente puedo. La respuesta cada día es más clara. También, de las cosas que he aprendido, es que no tenemos todas las respuestas", reflexiona el jugador ante la duda de si volverá a jugar profesionalmente o no.

