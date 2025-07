Ricky Rubio y la dificultad de lidiar con la prensa siendo adolescente: "Vende muchos titulares, pero hay una persona detrás"

"No estás preparado"

Debutar con 14 años en la ACB, ir con la Selección Española, su traspaso al Barça... A Ricky Rubio le tocó vivir muchas cosas a temprana edad y, con ello, venía implícito el aumento de su fama y la atención que le prestaba la prensa.

Ahora bien, el jugador ha confesado a Jordi Évole que su historia "vende muchos titulares, pero hay una persona detrás".

"Alguien, con 14 años, el cerebro no lo tiene desarrollado. Si se habla mucho, alguien con 14 años no tendría que estar en ese foco por mucho que lo haga bien. No está preparado para vivir este mundo que puede ser caníbal. Tienes que tener unas bases desde el inicio para soportar eso", añade.

