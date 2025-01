Los mejores momentos de Lolita en 'Lo de Évole': de cuando se refugió en las drogas tras la muerte de Antonio y Lola Flores a su relación con Paquirri

Lolita se convierte en la segunda invitada de esta nueva temporada de 'Lo de Évole', el programa presentado por Jordi Évole y en el que habla sobre su vida privada como nunca antes. La hija de Lola Flores también recuerda a su madre y a su hermano y los momentos tan duros que atravesó tras sus muertes, que se produjeron con 14 días de diferencia. Dos pérdidas que le costó superar y que, como reconoce al presentador, le llevaron a caer en las drogas y en el alcohol. Fue su hija, Elena Furiase, que por aquel entonces tenía unos ocho años de vida, quien se convirtió en su salvadora sin ella saberlo.

La cantante reconoce ser una mujer muy "sexual y sensual" y que es más de "sentir", que de usar objetos de plásticos, como el satisfyer. De hecho, reconoce a Évole que se lo regalaron y que ella lo regaló después porque no le gusta. Para sus placeres sexuales prefiere un hombre con el que sentirse amada y poder disfrutar del sentido del tacto.

También habla de cómo fue su relación con Paquirri y reconoce que se pilló "hasta la médula", pero que él no estaba en el momento adecuado para mantener una relación; y confirma que le dejó por teléfono, estando ella en Buenos Aires de gira con Carmen Sevilla. La dejó por una jovencísima Isabel Pantoja con la que se casaría años después y tendrían a su hijo. Aunque contarle a su íntima amiga, Camina Ordoñez, que se había enamorado de su ex no fue nada sencillo.

"Sí, he tenido amantes, como todo el mundo", ha reconocido la cantante a su entrevistados, a quien ha asegurado que muchos de ellos son de "extranjis". "Quien dice que no ha tenido amantes, miente", se muestra tajante en este vídeo, en el que habla de los que ha estado.

Lolita se ha vuelto desconfiada en el terreno sentimental con los años, pero siempre ha sido una mujer "muy sexual y sensual" a la que le gusta mantener relaciones sexuales. "Soy muy activa", ha reconocido a Jordi Évole, aunque con los años la cantidad disminuye y no siente la necesidad de "follar por follar". Eso sí, reconoce haber tenido "muy buena cama".

Confesar a su íntima amiga, Carmen Ordóñez, que se había enamorado de Paquirri -su exmarido- hasta la "médula" no fue sencillo para Lolita. Así se lo ha contado a Jordi Évole en su entrevista, donde ha contado cómo la dejó por Isabel Pantoja con una llamada telefónica cuando estaba en Buenos Aires.

Lolita perdió a su madre, Lola Flores, y a su hermano, Antonio Flores, en tan solo 14 días. Dos hechos que cambiaron radicalmente su vida y que le hicieron refugiarse en el alcohol y en las drogas. Fue su hija, Elena Furiase, quien logró salvarla del pozo de oscuridad en el que estaba cayendo.

Con la muerte primero de sui madre y después de su hermano, Lolita expresó su rabia rompiendo múltiples objetos durante sus actuaciones. Tal y como ha reconocido a Évole, "hay muchos camerinos con patadas mías, puñetazos en la pared y espejos rotos". "Fue un año y medio de locura absoluta", ha reconocido.