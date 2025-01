Lolita habla de las humillaciones, infidelidades y manipulaciones de un novio: "Un día me decía 'te quiero' y al otro no me hablaba"

Lolita reconoce haber tenido miedo y desconfianza en sus relaciones, porque no sabía si la querían por cómo es ella o por "interés": "Me he vuelto muy desconfiada", se lamenta.

Lolita se abre en canal con Jordi Évole sobre los novios y rollos que ha tenido a lo largo de su vida y reconoce que se ha vuelto "muy desconfiada". "No sabía si venían por mí o por mi apellido y el estatus que este les daba", reconoce. Y, aunque su corazón es el que mande en las relaciones, sí se la han colado en alguna que otra ocasión.

"No puedo decir que me hayan maltratado, pero sí he sentido humillación como mujer", cuenta. También le han "manipulado piscológicamente" y le han sido infiel. "Un día dicen que te quieren y al otro ni te miran a la cara", recuerda alguno de estos episodio con una persona "en concreto".

"Creo que nunca me quiso", afirma la cantante, ya que, había veces que quería "hacer el amor" con él y la rechazaba, pero, además, era consciente de que hablaba "con otras mujeres". "Un día me decía 'te adoro' y 'te quiero muchísimo', pero al día siguiente no me hablaba", señala en el vídeo principal de la noticia, donde puedes escuchar al completo esta desagradable experiencia de Lolita.