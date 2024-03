"Vamos de camino a donde empezaste, a tu teatro, donde todo cambió". Albert Espinosa y Norma Duval recorren las calles más céntricas de Madrid para llegar al mítico teatro Calderón. Pero antes de alcanzar sus puertas, la artista hace un viaje a su pasado y recuerda la evolución que tuvo su padre con respecto a la aceptación de su profesión.

Cuando Norma era pequeña, él no quería que fuera artista, pero a medida que su hija fue creciendo, triunfando y demostrando lo que valía, su opinión cambió, e incluso la ayudaba a arreglar sus trajes para los espectáculos y respondía a los fans de su hija por carta. Entre estos bellos recuerdos, Norma llega al Calderón. "No me digas que no es bello".

"Aquí debuté yo con Carmen Sevilla y Augusto Algueró. Se llamaba 'Telemusical en directo'. Era tan moderno que no había decorado. Tan moderno, tan moderno, que la gente no se lo esperaba en aquella época. Tenía 17 años. Y aquí también hice 'La mujer del año' con Fernando Esteso". Junto al presentador cruza los pasillos del Calderón para reencontrarse con más momentos emocionantes.