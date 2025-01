Lolita se sincera sobre su ruptura con Paquirri: "Me dejó por Isabel Pantoja; no le gustaba que tuviera más mundo y no fuera virgen"

"Yo sabía que se iban a casar, porque Isabel era otra clase de persona, yo tenía más mundo, no era virgen y había tenido más novios... Y eso no le gustaba", cuenta Lolita. "¡Joder con Paquirri!", no puede evitar reaccionar Jordi Évole.

Lolita se sincera con Jordi Évole sobre su relación con el torero Paquirri y reconoce que estuvo "colada hasta la médula", pero se conocieron cuando él se acababa de separar de Carmen Ordóñez. "En el fondo, él la seguía queriendo, tenía la esperanza de volver con ella", cuenta.

Una situación muy difícil para la cantante, ya que Carmen era "amiga íntima" suya. "Contárselo fue muy complicado", reconoce, aunque le sorprendió la reacción de ella y afirma que nunca olvidará lo que la dijo en esa llamada de teléfono: "Me dijo que no le importaba y que 'ojalá algún día te cases con él porque, para mí, sería un honor que fueras la segunda madre de mis hijos'". Unas palabras que se le quedaron grabadas en el corazón.

En este vídeo, también habla de cómo fue su ruptura con el torero y desvela que, efectivamente, la dejó por teléfono cuando ella estaba en Buenos Aires junto a Carmen Sevilla. "Me dijo 'Quiero que sepas que estoy saliendo con Isabel Pantoja'", recuerda, y agrega: "Yo sabía que se iban a casar, porque Isabel era otra clase de persona, yo tenía más mundo, no era virgen y había tenido más novios... Y eso no le gustaba". "¡Joder con Paquirri!", no puede evitar reaccionar Jordi Évole al escuchar la confesión de Lolita.