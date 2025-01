"Patadas en camerinos, puñetazos en la pared y espejos rotos": la rabia de Lolita tras la muerte de su hermano

Lolita pasó una mala época después de la muerte de su madre, Lola Flores, y su hermano, Antonio Flores, en apenas dos semanas de diferencia. Una mala etapa de su vida que no lo hizo parar laboralmente, pero que sí expresó su rabia rompiendo múltiples objetos.

La artista reconoce a Jordi Évole que, aunque rota por dentro, podía hacer entrevistas tras la muerte de su madre, pero que ya no pudo tras la de su hermano: "Yo estaba destrozada por dentro, pero soy artista. Se me caían las lágrimas, hacía una semana que había muerto mi madre (cuando dio la primera entrevista). Después de mi hermano, no podía hacer entrevistas. Trabajaba eso sí".

Y ahí, reconoce que ha dejado rastros de su furia lidiando con el dolor de la muerte de su hermano Antonio: "Hay muchos camerinos en España de patadas mías, de puñetazos en la pared y de espejos rotos. Yo terminaba un concierto y daba a sillas. Fue un año y medio de locura absoluta en mi interior. Bebía, tomaba coca y me acostaba a las tantas. Ponía los discos de Moncho, me ponía mi botella de whisky y una caja de pañuelos y a escribir y llorar. Me daban las ocho de la mañana. A las 7:30 me lavaba la cara, porque mis hijos se iban al colegio, para que me vieran bien y luego me acostaba. Así estuve un año y pico".