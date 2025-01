Jordi Évole, tras ver a Lolita actuar en un teatro: "He flipado, es tremendo"

Lolita Flores es la segunda entrevistada en la nueva temporada de Lo de Évole. Pero antes de la entrevista, Jordi Évole ha acudido a ver actuar a la artista en la obra de teatro 'Poncia' que protagoniza.

Al terminar la actuación, Lolita tuvo unas palabras de agradecimiento para el periodista. "Hoy hay una persona aquí, que aunque me estén grabando tus cámaras, lo voy a decir. Cuando me llamaste para pedirme si quería hacer una entrevista contigo, no es que quiera, es que lo estaba deseando. Así que gracias Jordi Évole, para ti", le dedica la artista todavía en el escenario.

Al salir del teatro, Évole le reconoce a Lolita cómo ha visto la actuación y todo lo que le ha transmitido verla por primera vez actuando en un teatro: "Esto es un pasote. Qué pasada y como estaba el público. Está adulterada esta entrevista porque no te había visto nunca en el teatro y estoy en shock. Me da rabia no haberte visto antes porque he flipado. Esto es tremendo. He visto a tu madre un poquito porque tienes como ese desgarro en la voz".