Lolita, sobre cómo salió adelante tras las muertes de su madre y su hermano: "Mi hija me salvó; llamó a mi hermana y le dijo 'veo a mi madre regular'"

En tan solo dos semanas, Lola Flores y su hijo Antonio fallecieron. Un trágico periodo de tiempo que llevó a Lolita a la adicción a la bebida y a otras sustancias, como ha reconocido a Jordi Évole en Lo de Évole.

"Yo estaba destrozada por dentro, pero soy artista. Trabajaba eso sí. Hay muchos camerinos en España de patadas mías, de puñetazos en la pared y de espejos rotos. Yo terminaba un concierto y daba a sillas. Fue un año y medio de locura absoluta en mi interior", recuerda.

Además, la artista reconoce que recurrió a la bebida y otras sustancias durante este tiempo: "Bebía, tomaba coca y me acostaba a las tantas. Ponía los discos de Moncho, me ponía mi botella de whisky y una caja de pañuelos y a escribir y llorar. Me daban las ocho de la mañana. A las 7:30 me lavaba la cara, porque mis hijos se iban al colegio, para que me vieran bien y luego me acostaba. Así estuve un año y pico".

Ante la pregunta de Évole sobre cómo logró salir adelante, Lolita desvela que fue gracias a su hija: "Me salvó mi hija. Tenía como ocho años, pero llamó a mi hermana y le dijo 'veo a mi madre regular'. Y mi hermana me dijo 'para, porque tu hija te necesita y tu hijo también'. Y de un día para otro paré".

"No sabía que se quería tanto a un hermano. Es una continuación tuya. Se quiere tanto como a uno mismo", concluye Lolita sobre el duelo que vivió.