Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia en plena grabación cuando Malena Alterio sorprende a Fernando Tejero

Un ruido de taladro en el piso de al lado interrumpe la grabación de este programa de Lo de Évole protagonizado por Fernando Tejero. Jordi Évole y él van a casa del vecino para ver qué ocurre... y se encuentran con Malena Alterio al otro lado de la puerta.

Sentados en el salón de Gonzalo, un vecino que, amablemente, ha cedido su piso para que Jordi Évole y Fernando Tejero pueden grabar esta entrevista de hoy del programa de Lo de Évole, el periodista y el actor hablan en profundidad de la trayectoria vital y personal de quien en su día encarnó a uno de los personajes más cómicos de la historia de la televisión en España: Emilio, el portero de 'Aquí no hay quien viva'. Su vida privada, en cambio, poco tenía de comedia.

Tras hablar de su carrera, su dura infancia y el abuso sexual que sufrió durante su adolescencia, además de reflexionar sobre su posicionamiento político, Tejero, el hombre que, según Joaquín Sabina, dignificó el apellido, se ve obligado a interrumpir la entrevista. Un ruido atronador de un taladro se cuela por los micrófonos.

Junto a su entrevistador, va al piso de al lado, de donde proviene todo el estruendo. Quien les abre la puerta no es otra que su "amiga del alma", Malena Alterio, quien dio vida a la pareja (a ratos) de Emilio en la mítica serie de Antena 3. "Os digo que no me aguantáis nada. De verdad, que estoy colgando aquí un cuadro. Es que... ¡jolines!", se queja Belén, perdón, Malena, muy metida en su papel. "Es que me he comprado una casa aquí. Mira que está difícil. En Madrid y en España", aprovecha la actriz para reivindicar.

Mientras ellos conversan animadamente, se besan y se abrazan, Jordi Évole está en el suelo del pasillo. Desmayado en plena grabación, sufriendo un ataque de cataplexia. "Qué hija de puta" refunfuña él mientras le sujetan miembros de su equipo. "No es para tanto, Jordi", bromea ella. "Es que ha sido la sorpresa, yo tampoco lo sabía", asegura Jordi. Malena lo confirma. "A mí, la cataplexia me da por la risa, por la emoción o por la sorpresa, y yo creo que ha sido una mezcla de todo", comenta, aún sin levantarse. Una medalla que Malena piensa colgarse.

La "pareja cómica" cuenta en el programa de laSexta que se conocieron mucho antes de ser amantes en la ficción y que su relación va mucho más allá de la pantalla. "Es una de mis mejores amigas y yo la necesito aunque estemos sin vernos mucho tiempo", asegura él. "Es esa sensación de amigos que a lo mejor no se hablan todos los días, pero sé que cualquier día lo llamo y está", añade ella. Se conocieron en la escuela de interpretación y después, volvieron a coincidir en el teatro. El cine también les unió con 'Torremolinos 73'. "Y después llegó 'Aquí no hay quien viva', y después volvimos a hacer teatro y películas", aclara Malena.

"Los Alterio, todos actores, y los Tejero, banderilleros y golpistas. Un abanico", bromea Jordi tras recuperarse. "Bueno, este género golpista no es de mi familia", se desmarca Fernando.

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