La reacción de Jordi Évole al descubrir que el hermano de Fernando Tejero fue concejal de Vox en Córdoba: "Lo de llamarse Tejero..."

Fernando Tejero afirma que es la "oveja blanca" de su familia. El padre del actor fue torero, dos hermanos suyos fueron banderilleros -y a él no le gustan los toros-, y otro de ellos fue concejal de Vox en Córdoba.

En la casa de Fernando Tejero no se habla de política. "Lo único que se decía era que yo era el único de izquierdas", reconoce el actor entre risas en esta peculiar entrevista sin plató de Lo de Évole, grabada, en parte, en el salón de Carmen, una vecina de 85 años que parece sacada de la mismísima 'Aquí no hay quien viva'.

Fernando tiene cinco hermanos, dos de ellos, banderilleros: "José María, y el mayor de todos, Antonio Tejero. Otro Antonio Tejero", especifica, para dejar claro que su familia no está relacionada con el golpe de Estado del 23F, un tema al que ya volverán en otro momento de la conversación. Su padre fue torero: "Toreó en su juventud con Paco Camino. Yo creo que él quería que yo fuese torero. Que todos lo fuéramos, hasta mi hermana. Y a mí no me gustan los toros".

"Tejeros, banderilleros... o sea", comienza a decir Évole. "Maricones", completa él la frase con una carcajada. "Yo era la oveja negra de la familia. Pero yo considero que no, que yo era la oveja blanca de la familia", rectifica al instante.

Y sí, era el único de izquierdas. El actor, que ya se ha posicionado políticamente de forma pública en diversas ocasiones, ha reconocido hace unos minutos en el programa que, a pesar de "tener miedo" de no volver a trabajar nunca si cierto partido político llega al poder, piensa seguir luchando. A pesar de que una de las personas que forman parte de esta formación sea de su propia sangre. "Yo esto no lo habría contado nunca, pero sí: salió la noticia que mi hermano era concejal de Vox en Córdoba", desvela.

Jordi Évole no puede evitar hacer el chiste: "Es que lo de llamarse Tejero...". "Ahora, el Tejero más conocido de España es Fernando Tejero, pero durante mucho tiempo fue Antonio Tejero", insiste Évole. "Tejero Molina, que se llamaba igual que mi abuelo", añade el actor.

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