Tejero, sobre el temor que tiene hoy a posicionarse por si la extrema derecha llega al poder: "Doy mi apoyo a la izquierda, pero hay miedo"

El actor, que se ha posicionado políticamente en múltiples ocasiones y ha llevado sus reivindicaciones a las galas de premios, reconoce que ahora tiene "miedo" a dar su opinión y que es algo muy extendido en la profesión.

Sentados en el salón de Carmen, una señora de 85 años -que bien podría haber tenido un papel en 'Aquí no hay quien viva' por sus anécdotas y su ajetreada vida- Jordi Évole y Fernando Tejero repasan en esta entrevista sin plató la carrera del actor, que no recuerda con nitidez el momento en el que ganó el Goya por 'Días de fútbol'. Iba "hasta arriba de lexatines" y la semana antes, se había ido cogiendo un "ciego" por día con Ernesto Alterio.

Lo que no puede olvidar es que tenía pintas de "yonqui" y un "corte de pelo" poco acertado, juzga de sí mismo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Évole de aquel momento era una pegatina que llevaba "a favor de la libertad de expresión y en contra del terrorismo".

Era el año de 'La pelota vasca', el documental de Julio Medem que tanta polémica generó. A la entrada de la ceremonia, miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo recibieron a los actores con gritos de 'No a Medem' y 'ETA no, cómplices tampoco'.

Se desató entonces también una 'guerra de pegatinas'. Los miembros de la asociación repartieron las de 'No a ETA' mientras que algunos actores y cineastas decidieron lucir las confeccionadas por la Plataforma de la Cultura contra la Guerra: 'No al terrorismo, sí a la libertad de expresión'. Entre ellos estaba Fernando Tejero.

Era el año 2004. Hoy, 22 años más tarde, Jordi Évole no puede evitar pensar que "ahora no hay tanto posicionamiento político por parte del mundo de la cultura". Tejero asiente: "Hay miedo. Yo tengo miedo". "Pero tú le has dado el apoyo a Podemos en determinadas ocasiones", recuerda el entrevistador. "Sí, y al PSOE y, hasta ahora, a la izquierda. Y lo seguiré haciendo, si puedo", se reafirma. "Pero cuidado con el momento en el que estamos, porque yo a veces hago teatro y ahí te contrata el ayuntamiento. Y si nos gobiernan estos días algunos señores, igual no trabajo más", se teme.

"Espinosa de los Monteros dijo en su día que si salían ellos los actores nos íbamos a cagar porque se iban a acabar las subvenciones", no puede olvidar. "Hay un miedo generalizado a no trabajar", reflexiona, para después admitir que "la única alternativa posible es la lucha", y que él piensa seguir luchando.

Lo que sí es cierto es que ahora se lo piensa dos veces sobre la manera en la que se pronuncia, admite. "Yo he sido muy bestia", afirma, y cuenta lo que le pasó cuando firmó un manifiesto a favor de que hicieran coalición PSOE, Podemos e IU. "Salió un recorte de prensa: '100 intelectuales y gente de la cultura firman este manifiesto' y ahí estaba mi nombre", narra.

Un usuario de Twitter respondió a esta noticia: "¿Fernando Tejero, un intelectual? ¿El maricón este inculto rojo de mierda que ojalá se muera de SIDA?". Y eso fue algo que no pudo consentir: "Tú te puedes meter con mi trabajo. Te puede gustar o no. Y eso es lícito y te lo compro. Pero, ¿con mi vida personal?. ¿Yo tengo una familia y tú me vas a desear a mí la muerte?. Tú eres un cabrón. Y se lo dije".

Su respuesta, dice entre risas, salió hasta en los telediarios: "Soy de Podemos. Soy maricón. Y el que me falte al respeto, que me coma el rabo". Y no se arrepiente. "En ese momento era lo que sentía. Ahora lo haría, pero de otra forma", reconoce. A día de hoy, ya no tiene Twitter: "Me vino grande". Y desde que se fue de la red social, está "feliz".

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