Fernando Tejero presume de lo que Joaquín Sabina le dijo un día: "Has dignificado el apellido Tejero"

Antonio Tejero, el golpista, se llamaba igual que el abuelo de Fernando Tejero, el actor. Y que su hermano, que era banderillero de cierto renombre. Una coincidencia que ha generado más de un momento cómico, cuenta en Lo de Évole. Por suerte, según Sabina, él ha "dignificado" el apellido.

La conversación entre Jordi Évole y Fernando Tejero en Lo de Évole sigue avanzando entre confidencias en un escenario tan insólito como íntimo: el salón de Carmen, la vecina de 85 años que les abrió la puerta tras una ronda de telefonillos por Madrid. En ese ambiente doméstico, el actor se adentra en su historia familiar.

En su casa, cuenta, la política era un tema tabú. "Lo único que se decía era que yo era el único de izquierdas", reconoce entre risas, dejando entrever una diferencia ideológica que lo ha acompañado desde joven.

Tejero es uno de seis hermanos, y dos de ellos siguieron la tradición taurina como banderilleros. "José María, y el mayor de todos, Antonio Tejero. Otro Antonio Tejero", puntualiza, subrayando con ironía el peso de un apellido inevitablemente asociado en España al golpe de Estado del 23F, aunque sin relación directa con su familia.

La tauromaquia marcó profundamente su infancia. Su padre, explica, llegó a torear junto a Paco Camino y soñaba con que sus hijos siguieran esa ruta. "Y a mí no me gustan los toros", aclara. "Yo era la oveja negra de la familia. Pero yo considero que no, que yo era la oveja blanca de la familia", se rectifica a sí mismo.

Esa 'particularidad' no es solo personal, sino también política. El actor, que ya ha hablado abiertamente de sus posicionamientos políticos durante la entrevista, insiste en que seguirá defendiendo sus ideas pese al contexto actual. Incluso cuando esas diferencias atraviesan su propio entorno más cercano.

"Yo esto no lo habría contado nunca. Pero sí, salió la noticia que mi hermano era concejal de Vox en Córdoba", revela, evidenciando hasta qué punto la brecha ideológica llega a su propia familia. Una confesión que añade otra capa de complejidad a su relato.

Fiel a su estilo, Évole introduce una nota de humor ante el peso simbólico del apellido: "Es que lo de llamarse Tejero...". "Ahora, el Tejero más conocido de España es Fernando Tejero, pero durante mucho tiempo fue Antonio Tejero", recuerda Jordi. "Tejero Molina, que se llamaba igual que mi abuelo", añade. "¿Qué dices?", pregunta Jordi, quedándose de piedra. "Pero como me dijo una vez Joaquín Sabina: 'Has dignificado el apellido Tejero'", comenta con orgullo Fernando.

Fernando recuerda cómo esa coincidencia marcó su infancia y juventud, convirtiéndose incluso en material de bromas constantes. "Hubo muchos chistes. Yo tengo una anécdota maravillosa", avanza, antes de relatar un episodio especialmente divertido.

Su hermano Antonio, explica, era un novillero conocido en Córdoba, lo que añade más confusión a la historia. "Yo iba en el autobús y de repente empiezo a escuchar algo de Tejero. Alguno decía que Tejero era un hijo de puta: 'el Tejero este que no sé qué, no sé cuánto la que ha liado'. Y yo iba en el autobús diciendo: '¿Qué ha hecho mi hermano?'

Cuando bajó del autobús fue corriendo a buscar una cabina de teléfono para llamar a su padre. "Papá, ¿qué ha hecho el hermano?", preguntó. "No, no, anda, tira para casa. Es otro Tejero el que ha dado un golpe de Estado", le respondió.

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