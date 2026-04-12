El desgarrador relato de Fernando Tejero del abuso sexual que sufrió cuando era adolescente: "Si no me haces una paja, aquí te quedas"

La adolescencia de Fernando Tejero ha dejado huella en el actor, que relata en Lo de Évole un episodio especialmente duro y violento de aquella época: cuando un hermano de un amigo abusó de él sexualmente.

Fernando Tejero vivió y se crió con sus tíos abuelos desde los 9 meses hasta los 14 años, cuando a su tía le diagnosticaron cáncer, cuenta en Lo de Évole. Fue en ese momento en el que aquel adolescente tuvo que marcharse de la que consideraba su casa para irse a vivir con los "extraños" que eran para él sus padres y sus hermanos, algo que le aterrorizaba entonces.

Cuando terminó la EGB anunció que quería ser actor... "así que me pusieron a trabajar". Se fue con su padre a la pescadería. "Yo diría que entre él y yo no había relación", recuerda con amargura en el programa de laSexta. A pesar de estar todo el día con él y de trabajar ambos en un espacio muy reducido, entre ellos no mediaban prácticamente palabra.

"Tenía cero comunicación con él", reconoce. "Y si salía algo mal en la pescadería, para él, la culpa la tenía yo", lamenta aún hoy en día. "O si él tenía un mal día, a mí me hacía pagarlo de alguna forma, reprochándome cosas o diciéndome que no servía para nada. En fin, cosas que parece que no hacen daño, pero sí lo hacen", añade con tristeza.

Esa situación se prolongó durante mucho tiempo, hasta que decidió irse a estudiar a Madrid. "Muchos años cargando la mochila de piedras", resume. Una mochila que se llenó sobre todo al intentar esconder ante el mundo que era homosexual para que dejaran de acosarle.

"Yo tenía una pluma... que tenía más pluma que un pavo real. Y la voz aguda. Ahora tengo la voz grave de forzarla porque yo no quería ser homosexual. No quería enfrentarme al dedo acusador... y no era fácil. Yo viví diez años la dictadura franquista, imagínate. Y sigue siendo difícil ahora. Pues imagínate en aquella época. Yo sufrí acoso, más en la calle que en el cole, aunque en el cole también", rememora.

Lo llamaban "maricón", le tiraban piedras e incluso sufrió un episodio de abuso sexual cuando era menor: "Fuimos unos cuantos amigos del barrio a hacer una ruta por la sierra de Córdoba, guiados por tres hermanos mayores. Y este sabía que... 'Claro, que este es maricón'. Hizo una estrategia. Se las compuso de tal manera que nos perdimos él y yo en la sierra. Y llegó un momento en que me dijo: 'Si no me haces una paja, aquí te quedas'. Y me aterrorizó porque yo sabía que no sabía volver. Y llorando lo masturbé".

"Afortunadamente hoy tengo una inteligencia emocional a base de mucho curro y de mucha terapia. Pero a veces dice uno: 'Vale que igual si no hubiese pasado por todo esto y por más no hubiese sido lo que soy hoy. Pero hostia, sufrir un poco menos no hubiese estado mal'", reflexiona el actor.

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