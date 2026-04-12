Fernando Tejero recuerda el momento en el que aceptó ser Emilio en 'Aquí no hay quien viva': "No imaginaba que pasara a ser protagonista"

Fernando Tejero vaga por las comunidades de vecinos de Madrid junto a Jordi Évole intentando buscar plató para su entrevista. Una mujer se presta a dejarles su piso, que resulta ser el escenario perfecto para hablar de sus orígenes en el mundo de la actuación.

Jordi Évole le confiesa a Fernando Tejero que no han encontrado plató para grabar su entrevista en Lo de Évole, así que no les queda otra que vagar por las calles de Madrid hasta que Carmen, una señora de 85 años que esquiaba con "el Borbón que se mató" en una pista les abre las puertas de su piso.

Carmen les cuenta las anécdotas de toda una vida y no tardamos en darnos cuenta de que hubiera podido ser un personajazo de 'Aquí no hay quien viva', la serie que catapultó a Fernando Tejero a la fama. "Independiente, soltera y fenomenal". Marisa, Vicenta, Concha y Carmen, puestos a soñar.

Para seguir con el tono inesperado de esta inusual conversación, Jordi le pide de repente la cartera al actor para ver su DNI. Así es como descubre que tiene 60 años. "Me lo dijo el equipo y no me lo creí", reconoce. Y es que, no en vano, Fernando está en la que él mismo define como "mejor época" de su vida. "Estoy encantado de conocerme por primera vez en mi vida, estoy mejor que nunca", presume, aunque admite que no llega a ser Brad Pitt.

"Digo esto porque como no me lo he dicho durante tantos años, pues ahora me lo digo", insiste. Su entrevistador aprovecha la ocasión para recordar los orígenes de su carrera como actor. "Es muy bestia tu carrera, porque es como la de un concursante de Gran Hermano", le suelta.

Fernando se queda descolocado. "Entiéndeme: tú ya llevabas haciendo cosas y estudiando interpretación, pero el éxito te llega muy de golpe con dos cosas muy potentes", se explica. Esas dos cosas son la película que le hizo ganar un Goya, 'Días de fútbol', y la mítica serie de Antena 3, de esta, nuestra casa. Las dos se estrenaron la misma semana. "Y tú eras un tío al que el público general no había visto mucho", añade Évole. Solo en papeles secundarios en 'Los lunes al sol' o 'Torremolinos 73'.

"Uno no está preparado para eso. Cuando yo dije 'sí' a 'Aquí no hay quien viva' no me imaginaba que mi personaje, que era uno de los secundarios, se iba a convertir en protagonista, ni, por supuesto, el alcance mediático que iba a tener", rememora.

En aquella época, Fernando no podía ni salir a la calle. "Era horroroso, no estaba preparado para eso, y eso me pego un bofetón", añade. Y eso que él no es de esos que asegura que no le gusta la fama. Le gusta... en parte. "Yo tengo la suerte de que todo lo que me dicen por la calle son cosas muy bonitas", dice con orgullo. Es por eso quizá que le cuesta mucho decir que no a hacerse una foto con alguien.

Él mismo las ha pedido muchas veces, sobre todo a su artista más admirada: Ana Belén.

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