Jordi Évole emociona a Juan José Millás con un libro que él mismo le dedicó hace más de 23 años: "Mi ex lo encontró"

Durante los tres días que llevan grabando esta entrevista, la expareja de Jordi Évole ha estado buscando en su casa un libro muy especial que el periodista dejó allí. Es un ejemplar de un libro de Millás que él le dedicó hace 23 años.

Tras haber compartido con él varias jornadas de grabación de esta entrevista en Asturias, Jordi Évole ya ha calado a Juan José Millás. "Tú eres un gamberro disfrazado de persona que controla", le suelta sin miramientos. El protagonista de hoy de Lo de Évole lo asume y asegura que "escribir -y cualquier actividad relacionada con el arte- es un modo de desobediencia".

Juntos han reflexionado sobre la vejez, el individualismo de la era contemporánea, el capitalismo feroz, la vuelta de Trump a la Casa Blanca y sus propios divorcios. Ahora, tras haber compartido confidencias, es el momento de darle una sorpresa al escritor.

La sorpresa de la ex de Évole

Évole ya había advertido que todavía tiene libros en casa de su expareja, algo que Millás quiso analizar como un gesto de que todavía no se había "ido del todo". Y del todo no se ha marchado, porque en los días que lleva grabando Jordi ha estado en contacto con ella con el fin de encontrar algo muy especial.

"¿Me va a dar una cosa al corazón?", pregunta alarmado antes de que le muestre algo en su teléfono móvil. "Cuando venía para acá, me acordé de uno de los libros que tenía allí. Durante los días que he estado aquí lo ha estado buscando y ayer lo encontró...", le cuenta.

Se trata de la primera edición de 'Cuentos de adúlteros desorientados'. "Lo más bonito es que ella me lo regaló dedicado", por el propio Juan José Millás. Lo firmó en el Sant Jordi de 2002. "Qué bonito, me he emocionado", reconoce.

"Ese libro... no sé si tú has sido adúltero, pero te documentaste muy bien", bromea el entrevistador. Juanjo niega haberlo sido, rotundamente. "Yo me emocioné ayer cuando lo encontró", reconoce Jordi. "Lo encontró después de días de buscarlo y cuando me lo envió y lo leí, había mucha metáfora aquí en medio. Había algo de 'Truman', como si un guionista hubiese intervenido", dice el presentador, volviendo a sumergirse en el universo millasiano, donde la realidad y la ficción se entremezclan para crear un mundo paralelo. "Vete a saber", ríe el escritor.

