Juan José Millás, sobre "el capitalismo feroz": "El problema es que, gobierne quien gobierne, las desigualdades aumentan"

El aclamado escritor es el invitado del quinto programa de la nueva temporada de Lo de Évole. Junto a Jordi Évole, reflexiona sobre su propia vida, su carrera y sobre el mundo que le rodea.

A lo largo de su trayectoria, Juan José Millás ha cosechado numerosos reconocimientos que subrayan su talento literario. Entre ellos se encuentran el Premio Sésamo por Cerbero son las sombras en 1975, el prestigioso Premio Nadal en 1990 por La soledad era esto, el Premio Primavera de Novela en 2002 por Dos mujeres en Praga, y el Premio Planeta en 2007 por su autobiografía El mundo, obra que al año siguiente recibió también el Premio Nacional de Narrativa y fue destacada por el ministerio de Cultura como una de las mejores novelas del año.

Su trabajo periodístico tampoco ha pasado desapercibido: ha sido distinguido con galardones como el Miguel Delibes, el Francisco Cerecedo y el Manuel Vázquez Montalbán, consolidando una carrera traducida a más de veinte idiomas.

Su obra más reciente, Ese imbécil va a escribir una novela, explora la frontera entre la realidad y la ficción: su protagonista, también llamado Juan José Millás, es periodista y recibe el encargo de redactar lo que considera su último reportaje, lo que le obliga a meditar sobre el tema definitivo que cerrará su trayectoria literaria.

El domingo, en Lo de Évole, el aclamado escritor nos hace reflexionar acerca del mundo que nos rodea, como podemos ver en el vídeo promocional que se muestra sobre estas líneas. "Estamos instalados en la era del capitalimo feroz", lamenta durante la entrevista. El "problema", según opina, es que "gobierne quien gobierne las desigualdades aumentan".

"¿Cómo nadie para esto?", pregunta con desesperación.

