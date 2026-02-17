El domingo, Jordi Évole entrevista a Juan José Millás: "Decir que estoy harto de ser yo está feo. ¿Cuánta gente diría 'te lo cambio'?"

Tras el huracán Loles León, Juan José Millás llega a Lo de Évole para calmar las aguas e invitarnos a la reflexión, siempre desde su peculiar, incisivo y ocurrente punto de vista. Él será el protagonista del doble programa del domingo.

Nunca una pregunta tan trascendental se hizo en un lugar tan corriente como es la cocina de un piso. "¿Para ti, es jodido ser Juan José Millás?", quiere saber Jordi Évole, como vemos en el adelanto del próximo programa de Lo de Évole que se emite el domingo en laSexta.

Tras el huracán de Loles León que arrasó entre la audiencia, el escritor llega con un tono más calmado, reflexivo, pero siempre ocurrente. Y tiene bien claro lo que tiene que responder en esta ocasión: "El decir: 'estoy harto de ser Juan José Millás' queda feo".

"¿Cuánta gente diría '¿Te lo cambio?'", reflexiona. No en vano, Millás se ha construido a lo largo de su carrera un palmarés literario y periodístico que lo sitúa entre las figuras más destacadas de las letras españolas contemporáneas.

Entre sus galardones más relevantes figuran el Premio Sésamo por Cerbero son las sombras en 1975, el prestigioso Premio Nadal en 1990 por La soledad era esto, el Premio Primavera de Novela en 2002 por Dos mujeres en Praga, el Premio Planeta en 2007 por su autobiográfica El mundo y el Premio Nacional de Narrativa en 2008 por la misma obra, reconocida también por el Ministerio de Cultura como una de las mejores novelas del año.

Además, su labor periodística ha sido distinguida con galardones como el Premio Miguel Delibes, el Francisco Cerecedo y el Manuel Vázquez Montalbán, entre otros reconocimientos que avalan una carrera extensa y traducida a más de veinte lenguas.

Su último libro publicado es Ese imbécil va a escribir una novela y su protagonista, curiosamente, también se llama Juan José Millás, es colaborador de un periódico y recibe el encargo de escribir lo que él considera su último reportaje, lo que le obliga a reflexionar sobre el tema perfecto que cierre su carrera literaria.

El domingo, en Lo de Évole, Juan José Millás. En laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.