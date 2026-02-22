"Tú eres un gamberro disfrazado de persona que controla": Jordi Évole ya ha calado a Juan José Millás

Jordi Évole ha acompañado durante varios días a Juan José Millás y ahora, mientras el escritor hace las veces de cocinero sin cocinar, llega a la conclusión de que ya lo ha calado.

"¿Para ti es jodido ser Juan José Millás por la presión que supone? Yo me pongo en tu piel y claro, Juan José Millás tiene que escribir buena columna, tiene que escribir buena novela, tiene que hacer buena sección de radio...", le pregunta Jordi Évole a su entrevistado de hoy en Lo de Évole.

El afamado escritor asegura que "eso es ambivalente": "Por un lado sería un poco renegar de la suerte y del esfuerzo decir públicamente que estoy harto de ser Juan José Millás. Queda feo. ¿Cuánta gente diría 'oye, tío, que yo estoy aquí en la oficina... te lo cambio'?", se plantea.

A él suele molestarle que sus colegas se quejen de que tiene que viajar. "Será gilipollas", suele pensar. "Tú eres un gamberro disfrazado de persona que controla", concluye de pronto Évole. "Creo que haces un papel en tu vida real, pero que a ti lo que te va es el gamberrismo, decir cosas incorrectas. Por eso tienes que escribir, porque la vida real te impide decir cosas incorrectas", reflexiona el periodista.

Millás no lo niega. "Escribir es desobedecer", asegura. "En la vida cotidiana siempre se está obedeciendo: el semáforo está rojo y te paras, cruzas por el paso de cebra... O sea, estás obedeciendo continuamente", pone como ejemplo. Para él, "cualquier actividad que tenga que ver con el arte es un modo de desobediencia".

Jordi le tiene preparada una sorpresa que va a emocionarle.

