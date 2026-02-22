La inusual reflexión de Juan José Millás sobre la altura del rey Felipe VI: "Si los Borbones fueran bajos, al igual seríamos una República"

El novelista Juan José Millás explora los límites de la realidad y la ficción a través del prisma de la comedia y se cuestiona convenciones sociales junto al "bajito" de Jordi Évole. ¿Qué ocurriría si el rey fuera tan bajito como el presentador?

"¿Tú crees que la verdad existe?", pregunta Jordi Évole al protagonista del programa de Lo de Évole de esta noche: Juan José Millás. Una cuestión que, en boca del escritor, acostumbrado a mirar la realidad desde un prisma al que los mortales solo accedemos a través de sus novelas o su retórica, adquiere una profundidad inusitada. No en vano, es fanático de la película 'El show de Truman', a la que hace referencia varias veces durante esta entrevista.

Para sorpresa de Évole, Millás tiene claro que "hay verdades que sí". "Pero en un sentido así muy genérico, no es una cosa excesivamente rotunda", matiza. "Mi camisa es azul porque hemos convenido llamarle azul", dice, invitándonos a asomarnos a suuniverso millasiano, donde las certezas se revelan como pactos lingüísticos más que como absolutos.

"Vivimos atrapados en la jaula del lenguaje", afirma con contundencia. "¿Tú eres bajo? ¿Por qué eres bajo? Porque decimos que eres bajo", ilustra refiriéndose al presentador. "¿Por qué se considera que es mejor ser alto que bajo?", pregunta. Jordi comienza a ofenderse: "¿Quién ha dicho eso?".

A él, le "encanta" ser bajo. "Bueno, porque tú lo tienes asumido. Pero se dice con admiración del rey: ¡Qué alto es! ¿Fardaríamos tanto de un rey bajo? ¿Diríamos de él que es bajo con admiración?", responde Millás, desmontando su argumento y... quizá, por un instante, la autoestima del propio Évole.

"Eso le da además una cierta autoridad cuando lo ves con otros Jefes de Estado que son más bajos. Dices: 'Mira, qué bien representados estamos'", añade. La historia, en ese caso, podría haber sido distinta, concede Évole: "Igual, si los Borbones hubiesen sido bajitos, nos los hubiésemos cargado ya". "Igual tendríamos República", remata Millás.

