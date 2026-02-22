Millás, sobre Trump: "Hay una convicción de que el Estado no te va a arreglar la vida, la trampa es que el antisistema es el dueño del sistema"

Tú y yo caemos en una isla desierta y en cinco años tú te has hecho con toda la isla, ¿por qué?", plantea Juan José Millás a Jordi Évole. Un escenario hipotético y distópico que le sirve para explicar "la gran mentira" que nos están colando.

La conversación avanza sin prisa, casi como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón de Asturias. En esta entrega de Lo de Évole, Juan José Millás y Jordi Évole no solo comparten paseo y sobremesa, sino una reflexión profunda sobre la tercera edad, el individualismo contemporáneo y esa frontera que tan bien difumina el escritor entre realidad y ficción. Durante el día, han caminado por un paisaje tan perfecto que parecía un decorado, como si en cualquier momento alguien gritara "corten" en pleno 'Show de Truman'.

Al atardecer, ya en la casa asturiana del escritor, rodeados de libros y papeles, Millás denuncia "la gran mentira que nos están colando" y lanza un diagnóstico rotundo: "Estamos instalados en la era del capitalismo feroz".

"Es racionalmente insostenible"

Para sostener su argumento apela a los datos, No lo dice él, lo dicen "las cifras": "Gobierne quien gobierne la acumulación de capital por parte de los ricos ha sido mayor". A su juicio, se trata de algo "racionalmente insostenible", y lo ilustra con una imagen sencilla: "Tú y yo caemos en una isla desierta y tú a los cinco años te has hecho el dueño de la isla. ¿Por qué? Tendremos que repartir la riqueza, ¿no?".

Su tesis es clara: "gobierne quien gobierne las desigualdades aumentan". Y ante esa deriva, se pregunta en voz alta: "¿Cómo nadie para esto?". La explicación, añade después, es estructural: "Los poderes fácticos los tiene el mundo empresarial".

La vivienda es otro de los asuntos que pone sobre la mesa. Millás reclama medidas urgentes para afrontar uno de los problemas que más inquietan a la sociedad española, aunque considera que el margen de maniobra político es limitado. "No puedes desde la política proponer normas importantes que alivien eso porque llegan y dicen que el mercado no se puede intervenir, que es sagrado, que no se puede tocar".

Sobre Trump en la Casa Blanca

En su análisis final amplía el foco hacia Estados Unidos y el regreso de Donald Trump. "Hay una especia de convicción íntima de que el sistema no te va arreglar nada y el ejemplo perfecto es lo que ha pasado en EEUU", reflexiona. "'Voy a ver qué pasa votando directamente a los ricos', pero resulta que estos ricos son los que tienen un discurso antisistema. Pero esto es una trampa mortal, porque el antisistema es el dueño del sistema", sentencia.

La noche cae sobre Asturias mientras la conversación seguía orbitando en torno a la misma idea: un mundo donde el poder económico marca las reglas y donde, para Millás, la indignación es una necesidad.

