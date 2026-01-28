Un hombre ataca a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un mitin en Minneapolis

El contexto El hombre ha sido detenido después de levantarse y rociar con un líquido a la congresista mientras estaba criticando la actuación de ICE en Minnesota.

La representante demócrata Ilhan Omar fue atacada durante un mitin en Minneapolis cuando un hombre le roció con un líquido, mientras ella condenaba las acciones del ICE en Minnesota. El agresor fue detenido por la policía y acusado de agresión en tercer grado. A pesar del incidente, Omar continuó con su discurso, pidiendo la renuncia de Kristi Noem, secretaria del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses. Omar, blanco frecuente de ataques de Donald Trump, quien la ha insultado públicamente, se mostró firme y rechazó suspender el evento. Científicos forenses investigan el líquido utilizado en el ataque.

La policía ha detenido a un hombre que roció con un líquido a la representante demócrata Ilhan Omar durante un mitin en Minneapolis. En el momento del ataque, Omar estaba condenando las acciones de los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minnesota.

Omar, blanco frecuente de insultos políticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó ilesa del ataque. El hombre fue retenido inmediatamente en el suelo y llevado ante las autoridades.

La policía informó haber arrestado al hombre por agresión en tercer grado. En sus comentarios, Omar criticó a la secretaria de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exigiendo su renuncia tras la reciente muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis durante la intensificación de las medidas migratorias de Trump.

"ICE no se puede reformar, no se puede rehabilitar; debemos abolirlo definitivamente, y la secretaria del DHS, Kristi Noem, debe renunciar o enfrentar un juicio político", aseguró Omar, entre aplausos. Momentos después, un hombre sentado en primera fila se acercó a ella y la roció con un líquido, diciéndole a Omar: "Debes dimitir".

Lejos de amedrentarse, Omar se enfrentó a su atacante segundos antes de que el hombre fuese retenido. Tras una breve pausa, la congresista siguió con su intervención; mientras sus compañeros insistían en que recibiese atención médica, ella trasladó que solo necesitaba una servilleta para limpiarse el líquido.

Omar, objetivo de Trump

Científicos forenses se han personado en el lugar de los hechos para recopilar las pruebas pertinentes, según informó la policía de Minneapolis en un comunicado. Un testigo de Reuters afirmó que el líquido olía a amoníaco y causó a Omar una leve irritación de garganta. "Desde pequeña aprendí que no hay que ceder ante las amenazas", declaró Omar al público, tras negarse a suspender el evento: "Hay que mirarlos a la cara y mantenerse firme".

Trump ha atacado repetidamente a Omar en declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales, incluso por su nacionalidad somalí. "Ilhan Omar es una basura", declaró Trump durante una reunión de gabinete en diciembre. Omar, de 43 años, llegó a Estados Unidos cuando tenía 12 años y se nacionalizó estadounidense en el año 2000.

