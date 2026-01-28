Ábalos renuncia a su acta de diputado: el PSOE volverá a contar con un voto fundamental en el Congreso

Los detalles La solicitud del exministro ha sido registrada en el Congreso a las 12:02 horas. Ábalos asegura que renuncia a su acta porque entiende que no la puede "sostener" su situación procesal actual.

José Luis Ábalos renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados. El exministro ha confirmado su decisión a través de su cuenta de X, en la que asegura que no puede mantener su acta de diputado porque no la puede "sostener" en su actual situación procesal, en la cual está centrando toda su actividad para ejercer su "derecho de defensa y el amparo de su inocencia".

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE ha renunciado a su acta una vez resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo su recurso de apelación contra el auto de prisión, que optó por desestimarlo.

En un mensaje en sus redes sociales, el exministro explica que renuncia a su acta dado que en todo este proceso ha considerado que "el respeto a los procedimientos legales es un pilar fundamental del Estado de Derecho que garantiza la 'presunción de inocencia' de todas y todos los ciudadanos". En esta publicación ha adjuntado el escrito que ha presentado ante la Mesa de la Cámara Baja.

Su condición como diputado hizo que las causas sobre las mascarillas y sobre las obras públicas estuviesen residenciadas en el Tribunal Supremo. La realidad es que este movimiento no afectaría al caso de las mascarillas porque ya está para juicio en marzo o abril en el Supremo, pero sí podría afectar a la segunda causa, esa pieza separada sobre amaños en obras públicas en la que también está imputado Santos Cerdán. Ahí, esa pérdida de aforamiento podría hacer que el Supremo remita la causa a la Audiencia Nacional.

En cuanto la Mesa del Congreso tramite la petición de baja, el PSOE ganará un diputado de cara a las complicadas votaciones a las que hace frente en la Cámara Baja con Ana María González Herdaro, la persona que está detrás de Ábalos en la lista por Valencia.

"Una vez resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo mi Recurso de Apelación contra el Auto de Prisión, hoy he presentado ante la Mesa del Congreso mi renuncia al acta de diputado por València, dado que en todo este proceso he considerado que el respeto a los procedimientos legales es un pilar fundamental del Estado de Derecho que garantiza la 'presunción de inocencia' de todas y todos los ciudadanos; asegura la separación de poderes; la imparcialidad y la tutela judicial efectiva sin arbitrariedades", ha escrito Ábalos en su cuenta de X.

