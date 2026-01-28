El Gobierno se lanza a la batalla por el relato sobre las pensiones: culpa al PP por votar en contra, evita criticar a Junts y dice que "trabaja" por una solución

Entre líneas Elude hablar sobre presentar la subida de las pensiones por separado e insiste en que la medida es parte de un "escudo social".

El Congreso votó en contra de la subida de las pensiones con el IPC debido a que el Gobierno incluyó esta medida dentro de un decreto ómnibus, que también abarca la suspensión de desahucios, una propuesta que no cuenta con el apoyo de PP, Vox y Junts. Tras el fracaso, el Ejecutivo culpa al PP de la situación, mientras evita criticar a Junts para mantener posibles alianzas. La portavoz Elma Saiz y otros miembros del Gobierno insisten en que el PP es responsable de no subir las pensiones. El PP, por su parte, critica al Gobierno por no presentar un decreto separado para las pensiones. La revalorización sigue sin resolverse.

A pesar de que una mayoría del Congreso está a favor de la subida de las pensiones con el IPC, el martes el Congreso votó en contra. Esta paradoja se dio porque el Gobierno se empeñó en el todo o nada y llevó la propuesta de revalorización de las pensiones dentro del decreto ómnibus, que incluye medidas como la suspensión de los desahucios a familias vulnerables que no cuentan con el apoyo de PP, Vox y Junts.

Tras ese fracaso parlamentario, el Ejecutivo se ha lanzado a la batalla por el relato para situar al PP como el único culpable de que ese aumento no se haya producido, mientras evita atacar a Junts como parte de su intento por volver a acercar posturas.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido este miércoles que el PP es el responsable de no subir las pensiones y que no separan la medida del resto de propuestas porque todo forma parte del "escudo social". "No podemos permitir que por parte del PP se demonice el decreto que es parte del escudo social", ha declarado Saiz en Al Rojo Vivo.

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha añadido que "el primero de la lista en esta irresponsabilidad es el PP" y, preguntada por la ausencia de reproches a Junts, ha justificado que se debe a que "el PP es el principal partido de la oposición". "Es innegable la hoja de servicios que tiene el PP en materia de pensiones", ha reiterado.

En esta línea, ha subrayado que el Gobierno "no va a dejar de trabajar porque el Gobierno no va a dejar tirados a los pensionistas". La misma idea que otros miembros del Ejecutivo han repetido a lo largo de toda la jornada.

"Estamos trabajando y analizando todos los escenarios para defender a los pensionistas españolas del daño que les causó ayer la derecha", ha afirmado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; mientras el de Transformación Digital, Óscar López, ha esgrimido que "no será la primera que el Gobierno tenga que resolver los problemas que crea un PP irresponsable".

Por su parte, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha afeado que el PP "busca siempre la excusa para votar que 'no' a la revalorización de las pensiones".

Presentar un decreto separado

Los socialistas se han empeñado en los reproches contra el PP, a la vez que han evitado responder sobre la posibilidad de presentar un decreto único sobre la subida de las pensiones, como reclaman el PP y otras formaciones. Entre ellas, se encuentra el PNV, un socio de Gobierno y que además votó a favor del decreto ómnibus.

"Estamos hartos del trilerismo político", ha criticado la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. Ha señalado además que "el Gobierno quiso seguir adelante" con del decreto aunque sabían que "no todos los grupos estaban de acuerdo con todas las medidas".

Del mismo modo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido al Gobierno afirmando que "si le preocupan los pensionistas, revalorizamos las pensiones mañana mismo". "Si lo que le preocupan son los okupas, comprendan que para esto no va a contar con el PP", ha añadido.

En este sentido, el Ejecutivo insiste en que el decreto no protege a los okupas, sino que "protege a los más vulnerables". "Es que todo el conjunto del decreto presentado y sometido a votación es un escudo social", ha defendido Saiz. Y mientras los partidos continúan con la batalla dialéctica, la revalorización de las pensiones sigue en el aire.

