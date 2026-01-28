En directo
Última hora del estado de las carreteras | La DGT reabre los accesos a la A-6, aunque con tráfico prohibido a camiones
Las fuertes nevadas de este miércoles están dejando serias complicaciones en las carreteras españolas. Sigue todas las actualizaciones de la DGT y los servicios de emergencias de las comunidades autónomas.
Una hora para recorrer 400 metros en la A-6
La Comunidad de Madrid asegura que "la situación meteorológica" tiende a mejorar: recomendaciones
La mejor alternativa para evitar las carreteras en Madrid: el Metro
La DGT pide liberar el carril izquierdo de la M-40 en dirección a la A-1
El túnel de Valdepeñas (Madrid), cortado en ambos sentidos
📸 La A-6, colapsada de vehículos, poco antes de las 11:00h de la mañana
Retrasos de al menos 1 hora en el aeropuerto de Madrid
🚗 Cómo saber qué cadenas para la nieve necesita tu coche
No todo es nieve: 24 carreteras cortadas por las fuertes lluvias
Guadalix de la Sierra (Madrid), sin colegio y con zonas altas sin acceso a quitanieves
🚌 Varias líneas de autobús interurbano no pueden circular
La carretera M-618, cerrada entre Hoyo de Manzanares y Torrelodones y entre Hoyo y Colmenar
Poco antes del mediodía de este intenso día de nieves, la DGT ha actualizado la cifra de vías afectadas por el temporal, que supera ya las 170.
La DGT reabre accesos a la A-6, que pasa a nivel amarillo (🟡)
La DGT ha anunciado la reapertura de accesos a la A-6, que pasa a nivel amarillo (🟡). Este nivel implica presencia de nieve en la calzada, por lo que se requiere precaución extrema, pero se permite el tráfico de turismos y autobuses, a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. En este nivel, tanto los camiones como los vehículos articulados tienen prohibida la circulación.
🔴 Obligatorio el uso de cadenas de nieve en estas carreteras
Activado el aviso rojo (🔴) de la DGT, el uso de cadenas de nieve o neumáticos de invierno es obligatorio en las siguientes carreteras:
- A-66 (Cáceres), de Elvas a Salamanca
- A-1 (Madrid) en Somosierra
- M-607 (Madrid) en Colmenar Viejo
- AP-6, entre Guadarrama (Madrid) y Gudillos (Segovia)
- AP-61 (Segovia), en El Espinar
- AP-51, entre Brieva y Villacastín (Segovia)
Una hora para recorrer 400 metros en la A-6
En el kilómetro 35 de la A-6, a la altura de Torrelodones, los problemas aún persisten. Entre los muchos coches bloqueados en la vía se encontraba un autobús que había salido a las 7:15 de la mañana y que casi dos horas después, seguía parado. Mientras los quitanieves trataban de trabajar, la cantidad de coches impedía el paso por lo que se dificultaban las labores de retirada de nieve. "Una hora... antes estábamos en el kilómetro 35,4 y ahora... en el 35. Bueno... 400 metros", contaba una de las pasajeras.
Más de 160 carreteras afectadas por la nieve en toda España, 27 de ellas en la red principal
A las 11:30h de la mañana, son un total de 160 las carreteras afectadas por la nieve en España, de las cuales 27 pertenecen a la red principal, según ha confirmado la DGT. Las dos vías intransitables (⚫) por trabajos de limpieza son:
- A-6, en Madrid, sentido salida desde el kilómetro 9
- A-601, en Aldeamayor (Valladolid), de San Martín a Salamanca
⚫ La DGT mantiene cortados "todos los accesos" a la A-6 en sentido salida desde el kilómetro 9
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado minutos antes de las 11:30h de la mañana que se mantienen cortados "todos los accesos" de la A-6 en sentido salida, desde el punto kilométrico 9. En sentido entrada, todavía hay retenciones en algunos puntos.
La Comunidad de Madrid asegura que "la situación meteorológica" tiende a mejorar: recomendaciones
Después de la reunión del comité asesor del Plan de Inclemencias de la Comunidad de Madrid, con ayuntamientos y organismos, el servicio de emergencias 112 ha comunicado que la situación meteorológica "tiende a mejorar" en las próximas horas, aunque todavía sigue habiendo problemas en la A-6, prácticamente desde la salida de Madrid hasta el kilómetro 33, y en la A-1, entre los kilómetros 45 y 50. Siguen siendo obligatorias las cadenas de nieve en todos los puertos de la región, aunque desde el 112 insisten en reducir el uso del vehículo en la medida de lo posible.
La mejor alternativa para evitar las carreteras en Madrid: el Metro
Aunque las vías afectadas por la nieve en Madrid están principalmente en las afueras, diferentes puntos de la capital también se han visto perjudicados por las nevadas de este miércoles. En algunos puntos de la M-40 y la M-30, las retenciones son considerables, por lo que la mejor alternativa en este momento es utilizar la red de Metro de Madrid, que a las 11:00h de la mañana ha confirmado que funciona "sin incidencias", sin que la nieve haya provocado alteraciones en el servicio. Desde ADIF, por su parte, han advertido de que se pueden "producir retrasos" en el núcleo de Cercanías, especialmente en la zona noroeste.
- La ruta Cercedilla-Segovia está suspendida por acumulación de nieve
- Desde Chamartín hacia el aeropuerto y Pinar se han establecido lanzaderas
La DGT pide liberar el carril izquierdo de la M-40 en dirección a la A-1
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha solicitado la liberación del carril izquierdo de la M-40, en sentido a la A-1, para permitir el paso de los vehículos quitanieves que están tratando de acceder a la zona.
El túnel de Valdepeñas (Madrid), cortado en ambos sentidos
El túnel de Valdepeñas (Madrid) ha tenido que ser cortado en ambas direcciones, así como el acceso de Sinesio Delgado en dirección a la A-6, a raíz de las fuertes nevadas. En la capital hay más de 5.600 personas de limpieza trabajando en distintos puntos, especialmente en los más complicados: Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moncloa. Se han activado 264 medios mecánicos y 1.255 manuales, además de más de 200 esparcidores de sal o salmuera, según ha informado el servicio de Emergencias de Madrid.
📸 La A-6, colapsada de vehículos, poco antes de las 11:00h de la mañana
Minutos antes de las 11:00h de la mañana, decenas de coches se agolpaban en la A-6 en sentido creciente a la altura de Torrelodones, incluso con gente fuera de los coches. En la misma imagen, de una de las cámaras de tráfico de la DGT, se puede ver como en dirección decreciente la vía está prácticamente limpia, después de que las máquinas hayan podido trabajar sobre el arcén.
Retrasos de al menos 1 hora en el aeropuerto de Madrid
La fuerte nevada, que afecta con especial intensidad en Madrid, ha provocado retrasos de al menos una hora en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Según ha podido saber laSexta, hasta las 11:00h, que es la hora a la que se prevé que deje de nevar en la capital, no han podido salir ni llegar aviones. Desde Aena han comunicado la activación del Plan de Actuaciones Invernales frente a contingencias de hielo y nieve y han recomendado consultar con las aerolíneas antes de volar durante las próximas horas.
🚗 Cómo saber qué cadenas para la nieve necesita tu coche
Existen diferentes tipos de cadenas de nieve para los coches: desde las tradicionales metálicas hasta las cadenas líquidas, pasando por las de tela o las híbridas. Pero no sólo es cuestión de elegir cuales, porque no suelen ser universales: tienes que tener en cuenta las medidas del neumático. No es difícil localizar lo que sería la talla del neumático para escoger la cadena apropiada. Esta información está, o bien en la ficha técnica del coche o en los mismos neumáticos, en el lateral de la rueda, donde se encuentran inscritos los números que se corresponden a las medidas de:
- Ancho del neumático
- Diámetro de la rueda
- Perfil del neumático
Desde el Real Automóvil Club de España (RACE) señalan que por norma general, las cadenas de nieve son universales para las llantas de entre 13 y 17 pulgadas, pero si el neumático supera estas medidas habrá que buscar unas cadenas específicas. También es importante revisar la tracción del vehículo antes de elegir las cadenas: en ocasiones, las ruedas delanteras y traseras tienen diferentes tamaños, por lo que en estos casos habrá que saber cuál es el eje que tracciona.
No todo es nieve: 24 carreteras cortadas por las fuertes lluvias
Además de las carreteras afectadas por la nieve, hay un total de 24 vías afectadas por las fuertes lluvias, 18 de ellas en Andalucía. La provincia de Cádiz, donde se desarrolla esta semana el Carnaval, es la más afectada:
- ➡️CA-3101 Marchanudo Alto
- ➡️CA-3102 Jerez de la Frontera
- ➡️CA-3105 Guadalcacín
- ➡️CA-3113 El Portal
- ➡️CA-4102 Torre Melgarejo
- ➡️CA-4107 Torrecera
- ➡️CA-5101 La Garrapata
- ➡️CA-6101 Bornos
- ➡️CA-6105 Los Barrancos
- ➡️CA-6200 Alcalá de los Gazules
- ➡️CA-8200 Los Ángeles
- ➡️CA-9120 Torre-Alhaquime
- ➡️CA-9209 Algeciras
- ➡️A-2075 Rota
- ➡️A-2101 Castellar de la Frontera
- ➡️A-2202 El Guijo
Guadalix de la Sierra (Madrid), sin colegio y con zonas altas sin acceso a quitanieves
En Guadalix de la Sierra (Madrid), se han suspendido las clases y hay varias zonas altas incomunicadas, sin acceso a máquinas quitanieves, salvo en vías más principales. La Policía se encuentra atendiendo golpes de chapa y a vecinos vulnerables o que necesitan diálisis.
Más de 130 carreteras afectadas por la nieve❄️, 23 de ellas en la red principal
La DGT ha actualizado el número de carreteras afectadas por la nieve a raíz de la llegada de la borrasca Kristin, elevándolo ya a más de 130. De ellas, 23 de las vías afectadas están en la red principal. En estos momentos es obligatorio el uso de cadenas entre Elvas y Salamanca (A-66, Cáceres), en la A-1 y en la M-607, en Somosierra y Colmenar Viejo (Madrid), en la A-50 y AV-20 en Ávila capital, en la AP6, entre Guadarrama (Madrid) y Gudillos (Segovia), en la AP-61 entre Segovia y El Espinar y en la Ap-51, entre Brieva y Villacastín (Ávila y Segovia).
La A-6 en Madrid, desde Aravaca, en nivel negro (⚫): cortado el acceso
La DGT ha confirmado el nivel negro (⚫) en la A-6 desde Aravaca (Madrid) en dirección hacia A Coruña, una vía "intransitable" en ambos sentidos. Además, se ha cortado el acceso a esta vía para proceder a su limpieza.
🚌 Varias líneas de autobús interurbano no pueden circular
La Comunidad de Madrid ha activado a más de 100 personas y 30 máquinas quitanieves para "garantizar la vialidad de las carreteras", en un momento en el que la circulación es muy complicada. Desde la Comunidad han señalado que "numerosas líneas de autobús interurbano" presentan "incidencias, con suspensiones, desvíos y dificultades de circulación" en diferentes municipios. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha confirmado que en municipios como El Molar, Moralzarzal, Las Rozas o Tres Cantos los autobuses no pueden circular debido a la nieve.
🔴 Cadenas obligatorias en la A-1 y en la M-607
Tal y como ha podido saber laSexta, a partir de San Agustín de Guadalajara en la A-1 es obligatorio el uso de cadenas, igual que en la M-607, por Colmenar Viejo (Madrid). A la altura de Boadilla, en la M-50, los camiones tienen prohibido el paso.
Más de 70 carreteras, afectadas por la nieve en toda España
La A-6, "colapsada": hay que circular con cadenas casi desde la salida de Madrid
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado a laSexta que la A-6 está prácticamente "colapsada". En este momento es obligatorio circular con cadenas de nieve o neumáticos de invierno desde Aravaca, aunque la recomendación de la DGT es, directamente, no circular. El paso de camiones en este punto está prohibido. Hay algunos tramos de esta carretera en los que la Guardia Civil está apartando a los coches para que los quitanieves puedan trabajar.
La carretera M-618, cerrada entre Hoyo de Manzanares y Torrelodones y entre Hoyo y Colmenar
El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares (Madrid) ha confirmado el cierre de la carretera M-618 en ambas direcciones entre Hoyo de Manzanares y Torrelodones y entre Hoyo y Colmenar Viejo, ante las intensas nevadas que llevan cayendo desde primera hora de la mañana. Desde el consistorio califican de "complicada" la salida a la A-6 por la Berzosa, "por lo que también se va a proceder a cortar la zona hasta despejar los vehículos que se han quedado cruzados e impiden el tráfico".
Los servicios de autobuses han quedado suspendidos a petición de la Dirección General y han insistido en evitar "cualquier tipo de desplazamiento" en las próximas horas y se ha recomendado que los niños vayan al colegio y al instituto, dado que los profesores que no viven en Hoyo "no pueden acceder al municipio".
🔴 La A-6, intransitable desde El Plantío (Madrid) hasta Segovia y Ávila
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido de que una de las vías principales de la Comunidad de Madrid, la A-6, está "intransitable" entre el Plantío hasta las provincias de Segovia y Ávila. Además, hay otras 70 carreteras en todo el país afectadas por la nieve.