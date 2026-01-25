Alba Flores, a Jordi Évole, tras haber dicho que El Pescaílla es "el patriarca" de la familia Flores: "Cuidado con cómo nombráis las cosas"

Alba Flores denuncia en Lo de Évole que ha sufrido comportamientos racistas y pone de ejemplo lo que vivió en su propia comunidad de vecinos. También corrige a Jordi Évole por utilizar un término "estigmatizante" para referirse a El Pescaílla.

Alba Flores y Elena Furiase no solo comparten apellido y trayectoria familiar, también una exposición constante a la crítica. Ambas reconocen que tienen "haters" que aprovechan cualquier ocasión -especialmente en redes sociales- para atacarlas. Lo cuentan en este segundo programa de la nueva temporada de Lo de Évole, donde la conversación va más allá de lo personal y se adentra en cuestiones de racismo, estigmatización y lenguaje.

Pese a venir de una estirpe de artistas que más podría considerarse familia real que gremial, Alba Flores asegura que esa visibilidad no la ha protegido de vivir situaciones en las que se ha sentido discriminada por ser gitana. La actriz, que acaba de estrenar Flores para Antonio, el documental con el que ha llevado a la figura de su padre a la gran pantalla para llegar a conocerle mejor, explica que el racismo sigue presente incluso en lo cotidiano.

Para ilustrarlo, comparte una experiencia reciente tras mudarse de casa. "Llevaba en esa casa cinco años y mi portero, que es muy majo, el último día ya, cuando me voy a ir, decía: "Qué buena vecina has sido, no has dado ni un problema. Y eso que cuando viniste había muchas vecinas y vecinos que decían 'esta la va a liar, esta nos va a tener aquí de fiesta todos los días, va a meter un ruido aquí, nos va a hacer aquí unos quilombos...'", relata.

Su prima Elena intenta suavizar la situación. "Pero eso es más por artista que por gitana", apunta. La respuesta de Alba es clara y concisa: "No, baby. No creo que a Bárbara Lennie le pase, no creo que le pase a Aitana. No es por artista, es porque somos gitanos".

El poder del lenguaje

A partir de ahí, Alba aprovecha el espacio para lanzar un mensaje dirigido a quienes no sufren ese tipo de discriminación. "Creo que las personas que tenéis el privilegio de no estar atravesadas por nada de eso tenéis que andar con mucho ojo de cómo nombráis las cosas y de cambiar porque el lenguaje genera pensamiento y creo que ahí tenéis una labor que hacer. Tenéis que informaros de cómo hacer para que el lenguaje no sea estigmatizante".

La reflexión conecta directamente con un momento de la entrevista en el que Jordi Évole se cuestiona su propio discurso. "¿La he cagado en algún momento?", pregunta. "No mucho", responde Alba. "No mucho es que sí", bromea él, dando pie a una corrección que la actriz explica con calma.

"Esto de que exista tal cosa como los patriarcas, es como algo que es un poco estigmatizante", señala Alba, en referencia a un comentario del presentador sobre El Pescaílla. "Y dentro de nuestras familias no hablamos de clanes. O sea, es muy raro que a tu familia le llames clan, como si fueran Los Soprano. No, no. La mayoría de gitanas y gitanos que conozco a su familia la llaman 'mi familia', no 'mi clan'".

Según explica, ese tipo de términos no son inocentes: "Se le da esa acepción porque tiene que ver con la criminalidad y la marginalidad y también generar una imaginación colectiva que yo creo que estigmatiza".

Jordi Évole agradece la puntualización, sin reserva. Alba lo resume con humor y cercanía: "Chiquiconsejo".

