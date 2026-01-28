Alba Flores recuerda cómo su abuela, Lola Flores, decía que con Franco había vivido "muy bien": "Pero que si hubieran venido 'los barbudos...'"

Alba Flores admite en Lo de Évole que le gustaría que todo el mundo hubiera sido más combativo contra el franquismo, incluida su familia. La actriz recuerda lo que su abuela solía decir de Franco y de "los barbudos".

Mientras cocina un cocido vegano y conversa con Jordi Évole sobre nuevas masculinidades, libertad sexual y el avance de la extrema derecha, Alba Flores se muestra directa y sin rodeos. En un momento de la charla, el periodista le pide que mire hacia dentro y reflexione sobre su propia historia familiar.

"¿Te hubiese gustado que tu familia hubiese sido más combativa durante el régimen?", le plantea Évole. La respuesta de la actriz no deja lugar a dudas: "Sí, me hubiese gustado. Me hubiese gustado que todo el mundo hubiese sido más combativo. Pero no solo mi familia".

Alba pone el foco entonces en su abuela, Lola Flores, a quien describe como una mujer alejada de la política en sus primeros años, más preocupada por salir adelante. "Y también alimentaba muchas bocas, entonces, como muchas personas, por necesidad haces lo que haga falta", explica.

Ese contexto la lleva a recordar una antigua entrevista concedida por 'La Faraona¡, un documento que ha vuelto a ver recientemente junto a Isaki Lacuesta, director del documental Flores para Antonio, producido por la propia Alba y dedicado a la memoria de su padre. Se trata, además, de una de las piezas favoritas de Lola Flores para el cineasta.

"Yo con Franco he vivido muy bien, con él he estado tranquila", decía entonces la artista. "Ahora, si hubiesen venido los barbudos (como ella llamaba a los comunistas) y me hubiesen tratado así de bien, yo también les habría estado agradecida eternamente".

Muy distinto fue el posicionamiento de Antonio Flores. El músico, hijo de Lola, sí mostró una actitud claramente política, especialmente a través de sus canciones. "Tiene una canción que se llama Al caer el sol, que sale en la peli. Según cuenta mi madre, viene de cuando los legionarios de Cristo Rey iban por ahí esperando a la gente para pegarles, a los que veían con el pelo largo, y a obligarles a cantar el Cara al sol", relata Alba antes de recitar la letra.

La canción forma parte de su primer álbum, donde también aparece No dudaría, un tema que su hija define como "totalmente antibelicista". Alba también recuerda otro verso significativo, el que Antonio dedicó a Juan El Golosina: "Y vino el cambio y la derrota del fascista, y Juan por fin consiguió ser un artista".

Así, entre recuerdos, letras y contexto histórico, Alba Flores lo resume con claridad al hablar de su padre: "Claramente, mi padre sí que tenía una ideología antifascista".

*Vuelve a ver Lo de Alba Flores parte 1 y parte 2 en atresplayer.com.

