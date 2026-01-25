Jordi Évole, a Alba Flores: "Mira que ser de la familia Flores es potente, pero tú eres más famosa por haber atracado el Banco de España"

El propio apellido de Alba la precede allá donde vaya. Pertenece a una larga estirpe de artistas que empieza con su abuela, Lola, y pasa por sus tías Rosario y Lolita, llegando hasta su padre, Antonio, y ella misma. Sin embargo, hay quien la recuerda más por ser Nairobi que por ser Flores.

Hace apenas unas horas que ha recibido el premio Forqué por Flores para Antonio, pero Alba Flores ya está dispuesta para pasar el día en compañía con Jordi Évole. La protagonista de la segunda entrega de la nueva temporada de Lo de Évole camina por el Rastro, en el barrio de su menos conocida familia materna, para después encontrarse precisamente con su madre, Ana Villa. Aquí encuentra recuerdos y anécdotas de varias generaciones de su familia, desde los primeros sonajeros de su padre -regalado por Estrellita Castro- hasta vinilos y fotografías históricas de los Flores.

Alba también habla del impacto personal del documental y de la relación con los suyos: cómo su madre ha cuidado siempre el legado de Antonio Flores, cómo mantuvieron la unión familiar pese a las dificultades y cómo enfrentan juntos el recuerdo de su padre.

Sin embargo, a pesar de pertenecer a una larga "familia gremial de artistas" que trabajan "por amor al arte y al público", tal y como ella misma asegura, hay quien reconoce su cara por haber encarnado un personaje legendario de una serie que rompió récords y fronteras: 'La Casa de Papel'.

Su personaje en concreto es todo un icono. Se ha convertido en una bandera que se enarbola en muchas luchas, entre ellas, la lucha feminista -a pesar de que ella reconoce que la serie no tiene nada de feminista, precisamente. Un tema que surgirá a lo largo de la conversación-. "Mira que ser Alba Flores ya es potente, pero claro, es que tú igual eres más famosa por haber atracado el Banco de España", le refiere Jordi Évole.

Alba cree que en España sí que la reconocen más por ser una Flores que por ser Nairobi. Pero fuera de nuestras fronteras, la situación cambia. "Y yo todavía me sigo sorprendiendo cuando viajo. Sigo viajando muy inocente creyendo que a mí cómo me van a conocer en Bruselas y sí, me conocen en Bruselas", comenta con asombro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.