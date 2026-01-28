La borrasca Kristin pone en alerta a España por nieve y viento y obliga a suspender clases en Andalucía y Extremadura

Los detalles La Aemet ha activado el aviso rojo por en el Valle del Almanzora y Los Vélez ante el "peligro extraordinario" que pueden suponer las rachas de viento, que podrán llegar a ser de hasta 130 kilómetros por hora, con vientos de componente oeste.

La borrasca Kristin intensificará el mal tiempo en la península y Baleares este miércoles, con fuertes vientos y precipitaciones generalizadas, según la Aemet. Se esperan rachas que podrían superar los 120 km/h en el sureste, afectando infraestructuras y causando daños. La cota de nieve bajará a 600-700 metros en el norte, con nevadas significativas. El temporal marítimo impactará especialmente en el Mediterráneo. En Andalucía, se han suspendido clases en 77 municipios por la borrasca Joseph. Extremadura también ha suspendido clases debido a las condiciones adversas, con avisos por lluvias, nieve y viento. Se recomienda precaución y evitar desplazamientos innecesarios.

El paso de una nueva borrasca llamada Kristin recrudecerá este miércoles las condiciones meteorológicas en gran parte de la península y Baleares, con una "significativa intensificación" del viento.

En un aviso especial, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que la situación en el territorio nacional "continúa dominada por una marcada circulación atlántica, con el predominio de intensos vientos de componte oeste y el paso de sucesivos frentes atlánticos", lo que provoca precipitaciones generalizadas, rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo, según este organismo.

La Aemet ha anticipado que se mantendrá la situación en los próximos días, aunque este miércoles se espera que "las condiciones se recrudezcan en gran parte de la península y Baleares debido al paso de una pequeña pero profunda baja atlántica nombrada Kristin".

Esto dará como resultado "una significativa intensificación del viento con rachas muy fuertes en amplias zonas del interior peninsular, que podrán ser localmente huracanadas en puntos del extremo sureste, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras".

La cota de nieve, además, se situará este miércoles en torno a los 600-700 metros en puntos de la mitad norte peninsular, lo que dará lugar a nevadas que podrán ser significativas en zonas bajas de la meseta Norte y que, por tanto, podrán generar impacto sobre las principales vías de circulación.

La agencia alerta asimismo del temporal marítimo, que afectará a gran parte de las costas, "y que será especialmente significativo en zonas del Mediterráneo, con probables daños en paseos marítimos y zonas litorales".

El organismo advierte que este miércoles será el día de "mayor adversidad, con la entrada desde el Atlántico de Kristin", cruzando rápidamente el país "de oeste a este" y puntualiza que el impacto de mayor relevancia será la intensificación del viento, con rachas de más de 90 kilómetros por hora (km/h) en gran parte de la mitad sur, meseta norte y Baleares, que podrían superar los 120 km/h en puntos del extremo sureste.

Se producirá también un empeoramiento del estado del mar mientras que las precipitaciones continuarán siendo generalizadas, con las mayores acumulaciones en zonas de realce orográfico del extremo sur peninsular. A partir del jueves, tras el paso de Kristin, se espera que la situación vaya mejorando progresivamente, si bien continuará la intensa circulación atlántica.

Clases suspendidas en 77 municipios andaluces

En Andalucía, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta decretó este martes la suspensión de la actividad lectiva presencial de este miércoles en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz.

Según ha detallado en rueda de prensa tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, el consejero del ramo, Antonio Sanz, ha indicado que la suspensión de la actividad lectiva afecta a centros de 36 localidades de las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, 26 municipios de la comarca de Ronda en Málaga y 15 de la comarca de Grazalema en Cádiz. Además, ha recomendado que en el resto de los centros educativos y universitarios no se realicen actividades al aire libre, deportivas ni recreativas, y no descarta "tomar decisiones adicionales durante la noche, si fuera necesario".

En Cádiz, la suspensión afecta a localidades como Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra.

En Almería, se incluyen municipios como Albánchez, Albox, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Benitagla, Cantoria, Cóbdar, Chercos, Chirivel, Fines, Huércal-Overa, Laroya, Líjar, Lubrín, Lúcar, Macael, María, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio y Zurgena.

En Málaga, los municipios afectados son Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda, Montecorto y Serrato.

La decisión se ha adoptado ante el riesgo previsto para este miércoles, cuando se activará el aviso rojo en Almería por rachas de hasta 130 km/h y el nivel naranja en el resto de Andalucía, mientras que el fuerte oleaje mantendrá la alerta naranja en todo el litoral. Además, las precipitaciones provocarán aviso naranja en Cádiz y Málaga y nivel amarillo en el resto de la región, excepto en Almería, Huelva y Sevilla.

Avisos naranjas y amarillos en Extremadura

Del mismo modo, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha suspendido las clases este miércoles, 28 de enero, en horario de mañana, en todos los centros educativos de Extremadura debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas, con lluvias intensas, nieve y fuertes rachas de viento.

Cabe destacar que para este miércoles se han activado avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias, con precipitaciones que podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y acumulados de hasta 200 litros, así como por vientos superiores a los 90 kilómetros por hora.

Además, se mantienen avisos por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres, con acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas en cotas superiores a los 600 metros.

90 carreteras afectadas

El temporal de frío, lluvia y nieve que azota estos días la península elevó en la madrugada de este miércoles a 90 las carreteras afectadas, 67 vías sufren las consecuencias del hielo y la nieve y otras 23 carreteras secundarias están bloqueadas o condicionadas por inundaciones, según el informe de las 05:40 horas de este miércoles facilitado por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la red principal, la nieve y el hielo condicionan el tránsito en autovías como la AP-6 entre Las Eras y Gudillos (del km 40 al 58), la A-52 entre Rionegro del Puente e Infesta (del km 49 al 180) y la A-23 en Huesca entre Nueno y Lanave (del km 374 al 394). En todas estas vías se ha activado el nivel verde, lo que permite circular con precaución pero prohíbe el adelantamiento de camiones y vehículos pesados. Las intensas precipitaciones han provocado el cierre total por inundación en 23 carreteras.

La provincia de Cádiz es la más castigada con 15 vías cerradas: la A-2101 (km 0 al 1), A-2202 (km 9), CA-3101 (km 0 al 5), CA-3102 (km 0 al 2), CA-3105 (km 0 al 1), CA-3113 (km 6 al 17), CA-4102 (km 2 al 4), CA-4107 (km 0 al 8), CA-5101 (km 2 al 12), CA-6101 (km 0 al 8), CA-6105 (km 0 al 15), CA-6200 (km 8), CA-8200 (km 6 al 8), CA-9120 (km 8) y la CA-9209 (km 0 al 4).

Los efectos de la lluvia también mantienen el nivel negro en los puentes cordobeses de la CO-4205 (km 3 al 13) y la CO-4207 (km 4 al 6). Asimismo, permanecen cortadas la MA-8302 en Málaga (km 0 al 10), la LE-5705 en León (km 1 al 3), la GI-651 en Girona (km 5 al 8), la CC-146 en Cáceres (km 3 al 4) y la OU-1107 en Ourense (km 2 al 4).

En Badajoz, la inundación sitúa en nivel rojo la BA-074 (km 3). Respecto a la nieve, se encuentran en nivel negro la A-395 (km 32 al 39) y la A-4025 (km 0 al 7) en Sierra Nevada, la AL-5405 (km 24 al 28) en Granada, la TE-68 en Teruel (km 0 al 9), la ZP-5404 en Zaragoza (km 7), la LN-8 en Asturias (km 10 al 28) y el acceso al Pico Villuercas por la CC-437 en Cáceres (km 0 al 11). En Castilla y León, están cerradas la LE-126 (km 58 al 66), la DSA-191 (km 8 al 11) y la ZA-103 (km 6 al 17). Navarra suma tres cierres en la NA-137 (km 47 al 59), NA-2011 (km 7 al 10) y NA-2012 (km 7 al 24).

Es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo) en 27 carreteras. Destacan la N-260a (km 480 al 495) y las variantes de la N-330 en el entorno de Candanchú. En Ávila, el nivel amarillo condiciona la N-403 (km 110 al 132), la N-110 (km 337 al 352) y la N-502 (km 21 al 47). La circulación transcurre con nivel verde en la N-6 (km 52 al 58), la N-621 y la N-625.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.