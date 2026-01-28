El sarampión vuelve a ser endémico en España: Sanidad reforzará la estrategia de vacunación para recuperar su eliminación

La vacuna MMR contra el sarampión, las paperas o la rubéola en el Logan Square Health Center de Chicago en 2019.

Los datos En 2024 se confirmaron 227 casos de sarampión en España y en 2025 la cifra aumentó a 397, con un alto porcentaje de personas no vacunadas y otro vinculado a casos importados. En 2025, hasta el 28 de diciembre, s

El sarampión ha vuelto a circular de forma sostenida en España, según el Ministerio de Sanidad, que recibió una notificación del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV) de la OMS. Esta enfermedad vírica, muy contagiosa y a veces grave, se ha restablecido de forma endémica en España tras la evaluación de datos epidemiológicos de 2024. En 2024 se confirmaron 227 casos de sarampión, mientras que en 2025 se registraron 397 casos hasta diciembre. Sanidad subraya la importancia de lograr coberturas de vacunación superiores al 95% para recuperar el estatus de eliminación del sarampión.

El sarampión circula de nuevo de forma sostenida en el país. El Ministerio de Sanidad ha confirmado que ha recibido la notificación oficial del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), organismo de expertos independientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que comunica que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España.

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa y, a veces grave, tal como explican desde la Asociación Española de Pediatría (AEP). Sus síntomas más comunes son: fiebre alta, erupción por todo el cuerpo, tos irritativa y conjuntivitis. En ocasiones, "se ven puntos con un halo rojizo en la mucosa de la boca que solo aparecen en esta enfermedad y se denominan manchas de Koplik. En ocasiones se complica con otitis, neumonía o afectación grave del cerebro (encefalitis)".

El CRV considera que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España tras la evaluación anual de los datos epidemiológicos y de laboratorio de 2024. Además de España, otros cinco países han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido.

En total, el sarampión presenta una circulación persistente en 13 países de la región. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida.

Datos de sarampión en España

Según datos oficiales aportados por Sanidad, en España, en 2024 se notificaron 467 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 227: un 23,3% fueron importados, un 44,9% estaban relacionados con la importación y en un 32,2 no pudo establecerse el origen.

Por su parte, en 2025, hasta el 28 de diciembre, se habían confirmado 397 casos de sarampión de un total de 971 sospechosos, entre los que se incluyen 108 casos importados (principalmente de Marruecos y Rumanía).

Durante 2024, se registraron 30 brotes en 12 comunidades autónomas, en general de pequeño tamaño y duración limitada. Uno de ellos, vinculado a una población infantil con baja cobertura vacunal, causó 52 casos y se mantuvo activo durante tres meses.

De los 227 casos de sarampión confirmados en 2024, 160 no estaban vacunados y siete contaban solo con una dosis. Es por ello que desde Sanidad, los expetos han insistido en que para lograr una inmunidad colectiva efectiva, se necesita alcanzar coberturas superiores al 95 % con ambas dosis.

De este modo, y según han detallado en una nota de prensa, "España mantiene su firme compromiso con la eliminación del sarampión, estatus que fue certificado por la OMS en 2016, por la ausencia de circulación endémica durante un periodo de 36 meses, y ya trabaja en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola con el objetivo de recuperar dicho reconocimiento".

Entre los objetivos del Plan, añaden desde Sanidad, se encuentra reforzar la cobertura de vacunación y el sistema de vigilancia y garantizar una respuesta coordinada entre todos los niveles de la administración sanitaria.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.