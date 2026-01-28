El viento y las lluvias se convierten en protagonistas indeseados en Andalucía con cortes de luz, desbordamientos y hasta recomendaciones de confinamientos voluntarios

¿Y ahora qué? La borrasca Kristin ha cruzado la Península Ibérica hacia el este, donde durante la noche de este miércoles y el jueves por la mañana se esperan rachas de viento de entre 80 y 120 kilómetros por hora en todo el arco mediterráneo.

La borrasca Kristin ha impactado severamente en Andalucía, especialmente en Almería, donde se han registrado vientos de hasta 150 km/h. En Vélez Rubio, se mantiene un aviso rojo por viento y se recomienda confinamiento voluntario en 36 municipios. En Cádiz y Jaén, las lluvias han provocado desalojos ante el riesgo de inundaciones, afectando a 250 personas en San Roque. Además, 170.000 personas están sin electricidad debido a la caída de postes. La situación ha causado cuatro heridos, incluyendo una mujer en Almería. Se prevé que los vientos continúen en el este de la península, afectando a Almería, Murcia, la Comunidad Valenciana y Tarragona.

El viento y la lluvia que ha dejado la borrasca Kristin han afectado especialmente a Andalucía durante la jornada del miércoles. En la provincia de Almería, han registrado rachas de hasta 150 kilómetros por hora y en Vélez Rubio se mantiene activado el aviso rojo por viento. Asimismo, se ha enviado el mensaje ES-Alert a 36 municipios, a los que se les recomienda el confinamiento voluntario. Igualmente, en San Roque (Cádiz) y Jaén se han producido desalojos por el riesgo de inundaciones.

Además, 170.000 personas no tienen luz por el desplome de postes eléctricos y cuatro personas han resultado heridas en toda la península, entre ellas una mujer almeriense que ha sido golpeada por ladrillos en la cabeza. Los servicios de emergencia han atendido miles de llamadas, la mayoría de ellas ya resueltas.

Vientos de más de 150 kilómetros por hora

En la provincia de Almería el viento ha soplado tan fuerte que en algunos puntos se han registrado rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Esto ha provocado que muchas personas no hayan podido acudir a trabajar, ya que, literalmente, el aire se llevaba a los viandantes.

Uno de los puntos de esta provincia donde la situación ha sido especialmente difícil ha sido en el municipio de Vélez-Rubio, donde se mantiene activo el aviso rojo por fuertes rachas y se ha recomendado a los vecinos que tengan precaución. "Se supone que a partir de las ocho o nueve de la noche las rachas de aire pueden ser superiores", ha explicado un policía local.

Además, se ha enviado un mensaje ES-Alert a 36 municipios del Valle del Almanzora a cuyos habitantes se les recomienda el confinamiento voluntario y que no salgan de casa, salvo que sea estrictamente necesario.

Otros puntos donde se han visto afectados por el efecto del viento ha sido en Jaén y Sevilla, donde el aire ha tumbado árboles, bicicletas, destrozado coches, y llenado de escombros las ciudades que han dejado socavones en el pavimento y las aceras.

Igualmente, en Cádiz se han registrado rachas de hasta 95 kilómetros por hora y en el puerto del Algeciras se ha suspendido el tráfico marítimo por la difícil situación que se vive en el Estrecho de Gibraltar, lo que ha provocado que el parking del puerto se haya colapsado. Hay más de 3.000 camiones aparcados desde el martes y no se espera que el jueves puedan llegar a su destino. También, en una barriada del municipio, el viento ha derrumbado unos enormes árboles encima varias casas.

La lluvia obliga a desalojar a cientos de vecinos

La lluvia ha sido la otra gran protagonista de la tarde. En San Roque (Cádiz) ni las protecciones de los vecinos han impedido que el agua entre en sus casas, por lo que 250 personas han tenido que ser desalojadas ante el temor de que el desembalse del pantano pudiera afectar a las viviendas situadas en zonas inundables. Muchos de ellos han tenido que refugiarse en el polideportivo, y un lugareño ha señalado que "el agua llegaba a lo mejor a un metro veinte o cosa así".

La misma situación ha ocurrido en Jaén, donde cuatro pueblos han tenido que ser evacuados ante la crecida de las aguas y el desbordamiento de ríos como el Guarromán.

En Málaga se han cortado cinco carreteras y los bomberos han rescatado a un hombre de ser arrastrado por el río en el que su coche había volcado. "Se lo llevaba el agua", ha afirmado un testigo. Mientras que en Motril (Granada), sus habitantes han presenciado como la furia del gua arrancaba una grada del estadio y destrozaba muros.

Previsión para la jornada del jueves

La borrasca Kristin ha cruzado la Península Ibérica y ha llegado al este. Allí se espera que durante esta noche y la jornada del jueves las rachas de viento estén entre los 80 y 120 kilómetros por hora en la zona de Almería, interior de Murcia, la Comunidad Valenciana y Tarragona.

