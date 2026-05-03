García Ortiz ve Madrid como "otro mundo" respecto a España: "Hay una polarización evidente"

El ex fiscal general del Estado ha señalado que en Madrid se vive, para mal, un ambiente de "crispación" que se puede notar en la mirada de las personas que te atienden. "No me parece normal", ha admitido.

Álvaro García Ortizha confesado en Lo de Évole que durante un tiempo ha sido habitual para él vivir situaciones "desagradables" en la calle, aunque ha reconocido que cada vez le ocurre menos en Madrid.

En concreto, tras su condena por un delito de revelación de secretos, el ex fiscal general del Estado ha tenido que escuchar cómo algunas personas le decían "sinvergüenza" o "corrupto".

Para él, Madrid es "otro mundo" respecto al resto de España. "Hay una polarización evidente", ha asegurado, destacando que es algo que puedes notar en la mirada cuando alguien te atiende. "Hay una crispación para mal", ha indicado, señalando que "no le parece normal" el ambiente que se respira en la capital española.

En diciembre de 2025 el Tribunal Supremo condenó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a pagar 17.000 euros entre multa e indemnización. La condena forzó su salida de la institución y puso fin a uno de los procesos más excepcionales en la historia de la democracia española. Nunca antes se había juzgado a un fiscal general del Estado.

Durante su entrevista con Jordi Évole, ha confesado que esta no ha sido una situación fácil para su familia. "Mis hijos no lo han llevado bien", ha reconocido, destacando que "leer determinados titulares destructivos hacia su padre es doloroso".