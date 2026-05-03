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Fue avisado

García Ortiz explica por qué no dimitió como fiscal general tras su imputación: "Me parecía ceder y mostrar debilidad institucional"

El fiscal cuenta que, dadas las circunstancias en las que se le encausó, le parecía "duro" dimitir y que sería sentar precedente para "compañeros y compañeras que se ven continuamente asediados por denuncias y querellas".

García Ortiz explica por qué no dimitió como fiscal general tras su imputación: "Me parecía ceder y mostrar debilidad institucional"
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Álvaro García Ortiz fue imputado por el Tribunal Supremo en octubre de 2024, mientras ostentaba el cargo de fiscal general del Estado. Un hecho que nunca había ocurrido en España durante la democracia. Sin embargo, él se mantuvo en el puesto hasta su condena, más de un año después.

En Lo de Évole, su primera entrevista desde que fue sentenciado, ha explicado que se planteó renunciar tras la imputación, pero finalmente consideró que hacerlo sería "dar una sensación de debilidad institucional".

Según ha contado, ser imputado le generó "inmediatamente dudas razonables de qué hacer". "¿Qué debe hacer un fiscal general? Es un dilema y cualquier solución es mala", ha expresado.

"Pensar que por una denuncia de un particular, en las circunstancias en las que se produce, un fiscal general del Estado tiene que dejar el puesto… me parecía muy duro. Me parecía ceder y dar una sensación de debilidad institucional", ha relatado.

García Ortiz ha apuntado también que detrás de él "va a venir mucha gente porque los compañeros y compañeras de causas importantísimas se ven continuamente asediados por denuncias y querellas". En su opinión, "si la primera figura de la Fiscalía se marchaba, aunque fuese aceptada la imputación, daba una sensación de debilidad, no de fortaleza".

Asimismo, ha revelado que él sabía días antes cuándo iba a ser imputado. "Desde julio tenía las primeras noticias, un poco difusas, y hay un momento concreto en que me dicen: 'Va a salir tu imputación'", ha asegurado.

El fiscal ha evitado decir quién le avisó, porque debe "una lealtad a este país", pero ha apuntado que fue "una alta instancia".

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