La reacción de García Ortiz al recordar la declaración del novio de Ayuso: "Tiene un componente hasta humillante"

El ex fiscal general del Estado ha dejado claro que él, antes de este caso, no sabía que Aberto González Amador era la pareja de Isabel Díaz Ayuso, asegurando que no tenía nada personal en contra suya.

Alberto González Amador se mostró muy duro contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el juicio. La pareja de Isabel Díaz Ayuso llegó a decir que la filtración del correo le había "destrozado la vida".

Una filtración que García Ortiz sigue defendiendo que él no realizó. "Lo que puede pasar es que o me voy de España o me suicido. El fiscal me había matado públicamente", llegó a decir González Amador durante el juicio por el que acabó siendo condenado el ya ex fiscal general.

"Fue uno de los momentos más duros", ha admitido ahora en Lo de Évole tras recordar esas declaraciones. García Ortiz ha señalado que el hecho de que un testigo se dirija a un acusado de esa manera cree que tiene hasta "un componente humillante".

"Así lo viví y lo sentí yo", ha admitido, dejando claro que para él fue algo humillante. "Es muy contundente y por eso yo tuve esa reacción de humillación", ha indicado.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que él no tenía nada en contra de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, asegurando que no sabía quién era él. "No leo la prensa del corazón y no me interesa saber quienes son las parejas sentimentales de nadie", ha zanjado.