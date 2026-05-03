García Ortiz asume que él redactó la nota de prensa: "Era un choque institucional y debíamos dar una respuesta"

El ex fiscal general del Estado ha señalado que en ese momento había "mucha confusión" y consideraba que el ciudadano merecía que una institución pública "le contase la verdad". "Lo vi como algo lógico", ha defendido.

Álvaro Garcia Ortiz ha asumido que él fue el encargado de elaborar la nota emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para dar cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y el fiscal a cargo de la investigación contra él por dos delitos fiscales, Julián Salto.

Un comunicado cuyo objetivo era desmentir una noticia que se había publicado y que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso para que reconociese que había cometido dos delitos fiscales.

"La nota se elabora en tiempo real a las 00:00 horas, cuando tengo el contenido de todo lo que ha pasado", ha explicado García Ortiz, señalando que después se pasó el texto a los fiscales que había involucrados para que validasen que los datos estaban bien puestos.

De esta forma, una vez validados, y ya sobre las 06:00 horas de la mañana, la directora de comunicación le pasa la nota de prensa al director de comunicación de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, para ponerse de acuerdo.

"La redacto yo. Asumo la total redacción del contenido de la nota", ha recalcado el ex fiscal general, explicando que para él era importante hacerlo porque se estaba calumniando a la Fiscalía desde una alta institución del Estado como es la Comunidad de Madrid.

"Era un choque institucional y debíamos dar una respuesta institucional", ha defendido, destacando que en ese momento había una confusión absoluta en todos los medios de comunicación sobre qué había pasado realmente y muchas preguntas.

"Había una necesidad de contar la verdad. El ciudadano tenía derecho a que una institución pública se la dijese", ha asegurado, confesando que él lo vio como algo lógico.

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