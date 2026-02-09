El 'síndrome del Frente Popular' vuelve a la izquierda española con la propuesta de Rufián: peleas para definir un futuro que olvidan el enemigo común

El contexto Gabriel Rufián mueve ficha para montar una alianza a la izquierda del PSOE.Para ello,va a celebraruna serie de actos públicos junto a líderes de izquierdas como el del próximo 18 de febrero con Emilio Delgado de Más Madrid.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha iniciado un movimiento para formar una alianza a la izquierda del PSOE, comenzando con actos públicos junto a líderes de izquierdas. La primera cita será el 18 de febrero con Emilio Delgado de Más Madrid. Este anuncio ha generado comparaciones con la escena de los Monty Python sobre facciones divididas, el "síndrome del Frente Popular de Judea". La propuesta ha recibido críticas, con IU, EH Bildu, BNG y hasta ERC rechazándola. La historia de intentos similares de unir a la izquierda, como con Santiago Carrillo y Julio Anguita, sugiere un ciclo repetitivo. Mientras tanto, Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, sigue abierto al diálogo, aunque prefiere relanzar su plataforma en lugar de crear otra nueva.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián mueve ficha para montar una alianza a la izquierda del PSOE, tal y como informó en exclusiva laSexta este fin de semana. Un movimiento que empezará con una serie de actos públicos junto a líderes de izquierdas para avanzar en ese proyecto. La primera cita se prevé para el próximo 18 de febrero con Emilio Delgado de Más Madrid.

Un anuncio que desde que se ha hecho público ha provocado que comience a sobrevolar la escena de los Monty Python en 'La vida de Brian' con el Frente Popular de Judea, el Frente Judaico Popular, el Frente del Pueblo... Todas ellas, facciones de un mismo grupo que se olvidan del enemigo -en el filme, los romanos- para discutir entre ellos. En definitiva, el 'síndrome del Frente Popular de Judea' que llega a la política española.

Si bien la idea no es nueva, tampoco las críticas que ha suscitado. De hecho, este mismo lunes IU, EH Bildu y el BNG ya le han trasladado su 'no' a Rufián. Incluso, desde ERC, su propio partido, también llega la negativa. En este sentido, cabe recordar que hace dos años Rufián hacía lo mismo con Yolanda Díaz y su proyecto Sumar. Entonces, dejaba claro que esos espacios que surgen a la izquierda con un líder potente no le gustaban.

No obstante, el frente de las izquierdas aparece de forma cíclica y recibe palos, también, de forma cíclica. Ya pasaba a finales de los años 80 con Santiago Carillo y Gerardo Iglesias, y después con Julio Anguita y Gaspar Llamazares. Ya entonces, mientras sobrevolaba la idea de aunar a la izquierda, también lo hacía el miedo a ser fagocitado.

Pese a esas palabras de Llamazares, IU acabó concurriendo a las elecciones con Podemos, para más tarde integrarse en Sumar. Un proyecto sobre el que Antonio Maíllo admitía hace menos de un mes que no está aglutinando a la izquierda. Ahora, rechaza el proyecto de Rufian, frente a Sumar que se abre al diálogo. Eso sí, este verano Yolanda Díaz se decantaba más por relanzar la plataforma y no la creación de otra. Todavía quedan días para el acto de Rufián y Delgado, por lo que hay tiempo para más reacciones.

